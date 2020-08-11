شكرا لقرائتكم خبر عن افتح الشباك.. أهم طريقة اقترحها العلماء لوقف انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أكثر من 200 عالم على رسالة نُشرت في مجلة الأمراض المعدية الأمريكية تفيد رسالتهم بأن فيروس كورونا لا ينتشر فقط عن طريق اللمس ورش الرذاذ من الفم والأنف، ولكن عبر طريق ثالث وهو في جزيئات صغيرة جدًا محمولة جواً من السوائل والمواد، والمعروفة باسم الهباء الجوي، والتي تظل معلقة في الهواء لفترة طويلة.

وبحسب موقع "ميديكال" إذا التصق الفيروس بهذه الجزيئات الصغيرة، فيمكنه أن يطفو على الهواء وينتشر أكثر والطريقة الفعالة لتقليل هذا الانتشار هي تطهير الهواء المحتوي على تلك الجزيئات من الغرف عن طريق فتح النوافذ.

وأوضح العلماء فى رسم توضيحي أنه من خلال فتح نافذة يمكن السماح للفيروس بالهروب، ويمكن تقليل كمية الفيروس في الغرفة، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة.

واعترفت منظمة الصحة العالمية بأنه لا يمكن استبعاد انتقال الهباء الجوي، نظرًا للأدلة المتزايدة على انتشار المرض في أماكن سيئة التهوية مثل المطاعم.

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وتم عرض انتشار الهباء الجوي في أواخر يناير في قوانجتشو، الصين ، حيث أصيب عشرة أشخاص بفيروس كورونا الجديد بعد تناول الغداء في مطعم بالطابق الخامس بدون نوافذ.

ومن المحتمل أن الفيروس قد انتشر في شكل رذاذ بواسطة مكيف هوا - على الرغم من أن الدراسة لم تخضع بعد لمراجعة الأقران.

ولمنع انتشار فيروس كورونا

يشجع الخبراء الطبيون على غسل اليدين والملابس الواقية وتنظيف الأسطح والتباعد المكاني وعدد أقل من الأشخاص في المصاعد وارتداء أقنعة الوجه - كلها إجراءات عملية وفعالة.

يوصي مهندسو التدفئة والتهوية والتبريد (HVAC) بالحد من انتشار الفيروس باستخدام فلاتر الهواء وأنظمة التحكم في المناخ في المباني التي تعمل بشكل جيد.