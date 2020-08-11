شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة رئيس الوزراء الروسى: حقن المسعفين بأول لقاح لكورونا نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا غوليكوفا في الاجتماع المنعقد للحكومة أن المسعفين قد يبدأون في تلقي اللقاح بحلول نهاية الشهر الجالى، وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج"، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سجلت أول لقاح لفيروس Covid-19 ، واصفا إياه بأنه حماية فعالة من العامل الممرض القاتل ، وكشف أن إحدى بناته قد تلقت اللقاح بالفعل.

اللقاح ، الذي يطوره معهد الجمالية في موسكو وصندوق الاستثمار المباشر الروسي ، بدأ تجارب المرحلة الثالثة الأسبوع الماضي ، تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انخفض فيه عدد حالات الإصابة بـ Covid-19 اليومية في روسيا إلى أقل من 5000 حالة لأول مرة منذ 23 أبريل ، حيث يستمر الرقم في التراجع البطيء من ذروته في مايو. انخفض المتوسط ​​المتحرك لمدة سبعة أيام خلال الـ 31 يومًا الماضية ، مع وجود حالات جديدة أقل من نصف 11656 تم الإبلاغ عنها في 11 مايو.

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وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 6494 شخصا ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 703175 شخصا، هذا ولا يزال 179293 مصابا يتلقون العلاج.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أن معدل الوفيات مقارنة بباقي البلدان يعتبر ضعيفا.