تعرف على تفاصيل أول لقاح روسى لفيروس كورونا فى 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في أول خطوة لوقف هجمات فيروس كورونا الذى أصاب 20 مليون ووفاة 735 ألف شخص حول العالم . ويقدم التقرير التالى تفاصيل أول لقاح سجله العالم لفيروس كورونا وفقا لما ذكرته وكاله الأنباء الروسية: 1- 11 أغسطس موعد اطلاق اول لقاح لكورونا في العالم 2- اللقاح أثبته انه يعمل بشكل فعال للغايه 3- يشكل مناعه مستقره 4- اجتاز جميع الاختبارات اللازمة للأمان 5- الرئيس الروسى اعلن حقن احدى بناته باللقاح Advertisements 6- نائب وزير الصحة أعلن أن ارتفاع درجة الحرارة قد تكون أبرز مضاعفات الفيروس 7- يمكن التغلب عليها بتناول عقار الباراسيتامول 8- الرئيس الروسى طالب من وزير الصحة ميخائيل موراشكو بإعلان تفاصيل اللقاح 9- روسيا تستعد لتصنيع كميات من اللقاح. 10 الرئيس الفلبينى اعلن تطوعه ليكون أول من يتلقى جرعات اللقاح وحقن كبار السن والأطباء فى أول خطوة كانت روسيا أعلنت مؤخرا انتهاءها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، على أن يتم تسجيله فى 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم، ولأول مرة كشف رئيس معهد جمالية الروسي Gamaleya وهو المختبر الذي يطور اللقاح عن كيفية عمل اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث تعد روسيا واحدة من عدة دول تتسابق لتكون أول من تطور لقاحًا لفيروس كورونا لوقف الوباء بعد أن كشف نائب وزير الصحة الروسي أوليج جريدنيف أن البلاد ستسجل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد في 12 أغسطس إلا أن الرئيس الروسى اعلن اليوم تسجيل أول لقاح لكورونا.

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