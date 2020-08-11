مخاطر ارتداء الطفل للحذاء قبل عمر السنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:44 مساءً - لا يجب أن تسايري المعروضات في الأسواق، فشراء الأحذية للطفل لها شروطها، وكذلك السن المناسبة لكي يرتديها، وعليك عدم الإنجرار خلف جمال الأحذية الصغيرة ودقة تنسيقها، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بالدكتورة عبلة السعيد، إختصاصية طب الأطفال لتقدم لك نصائح حول سن الطفل المناسب لارتداء الحذاء كالآتي. مخاطر ارتداء الحذاء قبل السنة أثبتت دراسة طبية أمريكية حديثة أن إرتداء الحذاء قبل عمر السنة للطفل يسبب له العديد من المخاطر ومنها أنه يعيق تطوره الحركي.

وقد توصلت الدراسة السابقة إلى أن الطفل الذي يرتدي الحذاء قبل عمر السنة يتأخر في المشي.

وقد تبين أن لبس الحذاء قبل عمر السنة يؤدي لتشوه في شكل قدم الطفل، لأن قدمه من أسفل أي المشط يكون ليناً، والحذاء يشكلها بطريقة خاطئة.

يصبح في المستقبل علاج تشوه قدم الطفل صعباً بسبب ارتداء أحذية قبل سن السنة.

لا يعطي الحذاء الشكل الحقيقي لقدم الطفل أو الطفلة. ما هي مزايا المشي بدون حذاء للطفل قبل السنة؟ في حال أصبح طفلك يمشي قبل عمر السنة فالمشي حافياً يكون مفيداً له.

تكمن الفائدة في أن اصابع قدم الطفل تعمل على حفظ توازنه.

تمنح الأرض للطفل راحة نفسية وتقلل من نسبة البكاء و" الزن".

ملامسة الأرض لقدم الطفل تعطيه دفعة للتشجيع على المشي في سن مبكرة. شروط الحذاء المناسب للطفل Advertisements يفضل أن يكون حذاء الطفل عندما يتجاوز السنة خفيف الوزن لا يسبب له الضيق.

ويفضل أن يكون من القماش في حال كان الطفل قد تجاوز السنة ولا يمشي.

ويجب أن يكون الحذاء بمقاس مناسب لا هو ضيق ولا واسع، فيتيح له حرية الحركة.

كما يجب أن تغير الأم المقاس كل شهر نتيجة لسرعة نمو الطفل وخاصة المشط ينمو بسرعة فلا تصاب قدمه بالتشوهات.

يجب أن يحتوي الحذاء من أسفل على نتوءات لكي لا ينزلق الطفل أثناء سيره، فالأحذية الناعمة تسبب له الوقوع والتزحلق خصوصاً على الأسطح الناعمة.

يجب أن يكون حذاء الطفل غير مسطح من الداخل.

يجب أن تتركي فراغاً بقدر نصف سنتميتر من الأمام لكي تتأكدي أن مقاسه مناسباً لطفلك.

حذاء الطفل له لوحده، ويجب عدم تناقله بين الإخوة لأن أحذية الأطفال تأخذ شكل القدم، وفي حال نقله لطفل آخر قد يصاب الطفل الجديد بتشوه القدم. ​ ​

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