تنمية الشخصية القيادية عند الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:44 مساءً - كل طفل يختلف عن غيره بشخصيته، طباعه وميوله. هنالك أطفال ولدوا بشخصية قيادية وهناك من يحتاج لتنمية هذه المهارة. مفتاح الشخصية القيادية هو ثقة الطفل بنفسه، اكتساب مهارة إيجاد الحلول للمشاكل واتخاذ القرارات والخيارات بصورة مستقلة.

كوني خبيرة في تربية الأطفال، أود أن أقدم لك هذه النصائح لتساعدك على تنمية الشخصية القيادية عند طفلك:

- أول خطوة هي أن تكوني مثالا للشخصية القيادية بدون تسلط وان تشرحي لطفلك كل تصرف تفعلينه ولماذا.

- علمي طفلك أن ينظر للأمور من عدة زوايا كي يتعلم أن يفكر بنظرة شاملة وان يصغي بهدوء واهتمام قبل اتخاذ أي قرار.

- ساعدي طفلك على أن يبني ثقته بنفسه عن طريق مكافئته والثناء عليه عندما يقوم بعمل جيد.

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- امنحي طفلك فرصة الاختيار واتخاذ القرارات البسيطة واسأليه عن سبب اختياره وقراره كي يتعلم التفكير.

- علمي طفلك أن يكون عضوا فعالا في العمل مع الفريق.

- شجعي طفلك على التواصل عن طريق الحوار ومناقشة مشاريع وأفكار بسيطة تطرحينها كي يتعلم آلية اتخاذ القرار.

- شجعيه أيضا للسعي على التمسك بالأمور التي يحبها كالهوايات والأنشطة.

- ساعدي طفلك على إعداد خطة عمل والتنسيق لاستراتيجية يقوم بها تشمل تجاوز التحديات وحل المشاكل.