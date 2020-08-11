5 أطعمة تزيد من ظهور حب الشباب..احذرها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

”حب الشباب“ هو حالة جلدية شائعة تؤثر على ما يقرب من 10% من سكان العالم، وتحدث عندما تنسد مسام البشرة بالزيوت، أو الجلد الميت، أو البكتيريا.

ووفق موقع ”هيلث سايت الطبي“، فهناك أنواع مختلفة من حب الشباب، منها الرؤوس البيضاء (المسام المغلقة)، الرؤوس السوداء (المسام المفتوحة المسدودة)، والنتوءات الصغيرة الحمراء، والبثور، والكتل الكبيرة الصلبة المؤلمة، والكتل المؤلمة المليئة بالصديد.

بالرغم من أن ”حب الشباب“ يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، إلا أنه أكثر شيوعًا بين المراهقين.

وأظهرت دراسات أن النظام الغذائي، يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في نمو حب الشباب، فتناول أطعمة معينة يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم بشكل أسرع، ويؤثر على الجسم لإفراز الأنسولين، وعندما يرتفع الأنسولين في الدم، فإن الغدد الدهنية ستنتج المزيد من الدهون، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

وأوصى ”هيلث سايت“ بتجنب 5 أطعمة، تزيد من نمو حب الشباب.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة

الأرز الأبيض والمعكرونة والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض والمشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر. والمحليات هي أطعمة غنية بالكربوهيدرات المكررة، قد يؤدي تناولها إلى زيادة نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب.

منتجات الألبان

أظهرت الأبحاث وجود صلة بين منتجات الألبان وشدة ظهور حب الشباب عند المراهقين، كما تقول بعض النظريات إن استهلاك الحليب يمكن أن يزيد من مستويات الأنسولين ويزيد من حدة حب الشباب.

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علاوة على ذلك، يمكن للأحماض الأمينية في حليب البقر، أن تحفز الكبد على إنتاج المزيد من عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، والذي تم ربطه بظهور حب الشباب.

الوجبات السريعة

توصلت الأبحاث أيضًا إلى وجود علاقة قوية بين ”النظام الغذائي الغربي“ أو ”النظام الغذائي الأمريكي القياسي“ وحب الشباب.

ووفقا للموقع ”تعتبر عناصر الوجبات السريعة، مثل البرغر، والناغتس، والهوت دوغ، والبطاطا المقلية، والمشروبات الغازية والحليب المخفوق جزءًا من النظام الغذائي الغربي النموذجي، هذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة“.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Clinical and Cosmetic and Investigational Dermatology، أن هذه الأنواع من الأطعمة يمكن أن تحفز إنتاج الهرمونات التي يمكن أن تسبب زيادة الدهون، التي بدورها تزيد من ظهور حب الشباب.

الشوكولاتة

شارت دراسة نشرت في مجلة Clinical and Aesthetic Dermatology Chocolate إلى أن الشوكولاتة قد تؤدي إلى زيادة حب الشباب، ولكن من غير المحتمل أن تؤثر على جميع الأشخاص.

لكن، كيف تزيد الشوكولاتة من حب الشباب؟ يُعتقد أن تناول الشوكولاتة، يزيد من استجابة جهاز المناعة للبكتيريا المسببة لحب الشباب.

هذا المكمل الغذائي الشهير، هو مصدر غني بالأحماض الأمينية، مما يجعل خلايا الجلد تنمو وتنقسم بسرعة أكبر، وقد يؤدي إلى تكوين حب الشباب، ويمكن للأحماض الأمينية أيضًا، أن تحفز الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين، وبالتالي، تزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.