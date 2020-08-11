7 أطعمة تساعد على حماية الرئة والتنفس بشكل أفضل

تعتبر الرئتان من أعضاء الجسم المهمة التي تلعب دوراً حيوياً في مساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يتسبب التعرض لتلوث الهواء في حدوث 4.2 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام. يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لتلوث الهواء إلى تجمع المخاط في الرئتين مما يجعل صدرك يشعر بالامتلاء والاحتقان.

إليك أطعمة معينة في نظامك الغذائي تساعدك على التنفس بشكل أفضل وتحافظ على صحة الرئتين

1. التفاح

يحتوي التفاح على مركبات فينولية وفلافونيدات معروفة بتقليل الالتهاب في ممر الهواء. وجدت دراسة بحثية نُشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي أن الأطفال الذين يشربون كوباً من عصير التفاح يومياً هم أقل عرضة للإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي.

التفاح

2. الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهاب في الرئتين وتعزز الشفاء بشكل أفضل. يعمل الكيرسيتين المضاد للأكسدة كمضاد طبيعي للهيستامين مما يبطئ من إفراز الهيستامين الذي يسبب أعراض الحساسية.

3. السمك

يمكن أن تساعد الأسماك مثل الماكريل والسلمون المرقط والسردين والرنجة في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن. وفقاً للباحثين في كلية الطب وطب الأسنان بجامعة روتشستر، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تساعد الجسم في مكافحة التهابات الرئة.

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السمك

4. المكسرات

من الأطعمة الفائقة الأخرى لصحة الرئتين. المكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز والفستق والجوز البرازيلي والبندق والبذور مثل بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور عباد الشمس، فهي تمد جسمك بالكثير من المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يعمل كموسع للشعب الهوائية.

5. زيت زيتون

مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين E وفيتامين K التي يمكن أن تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي في الرئتين وتمنع تلف أنسجة الرئة.

6. البروكلي

يحتوي البروكلي على مركب يسمى سلفورافان، والذي يزيد من نشاط الجين الموجود في خلايا الرئة الذي يحمي العضو من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. كما أنه يحسن تدفق الهواء في الرئتين عند المصابين بالربو.

أطعمة لحماية الرئة

7. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم. كما أنه يساعد في إزالة السموم من الرئتين وتعزيز التخلص من الملوثات من الرئتين، ويساعد الزنجبيل على فتح ممرات الهواء ويحسن الدورة الدموية في الرئتين، وبالتالي يعزز صحة الرئة.

