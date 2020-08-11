التليف الرئوي من بعد كورونا تعرفي على أسبابه وأعراض الإصابة به

لا زال التليف الرئوي يواجه الكثيرين من مرضى فيروس كورونا حتى بعد التعافي، فيعد الشيء الوحيد الشائع بين مرضى فيروس كورونا هو التليف.

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يعد التليف الرئوي هو حالة رئوية تقدمية ومزمنة تسبب تندبًا في أنسجة الرئة. يؤدي التندب إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يجعل الشخص غير قادر على التنفس بشكل صحيح، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو المشي.

يعد التليف الرئوي هو حالة رئوية تقدمية ومزمنة تسبب تندبًا في أنسجة الرئة.

يؤدي التندب إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، مما يجعل الشخص غير قادر على التنفس بشكل صحيح، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو المشي.

أسباب التليف الرئوي

هناك عدة عوامل مسؤولة عن التندب، ولا يستطيع الخبير الطبي أحيانًا الإشارة إلى سبب واحد فقط.

تعتبر عدوى COVID-19 أيضًا أحد عوامل الخطر للتليف الرئوي. مثل مرض السكري أو الأمراض المزمنة الأخرى، لا يمكن علاج التليف الرئوي ويمكن فقط التحكم في أعراضه لتحسين نوعية الحياة.

من أسباب التليف الرئوي اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، والإصابة بالعدوى مثل التهاب الكبد أو الهربس، وتناول العلاج الكيميائي أو الأدوية المضادة للالتهابات.

يسمى التليف الرئوي بالتليف الرئوي مجهول السبب عندما لا يمكن تحديد سبب معين وفي بعض الحالات يكون بسبب العامل الوراثي.

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ضيق التنفس من أعراض التليف الرئوي

أما عن أبرز أعراض التليف الرئوي فهي الشعور بضيق في التنفس وإعياء والسعال الجاف وعدم الراحة في منطقة الصدر.

عوامل خطر الإصابة بالتليف الرئوي تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتليف الرئوي ما يلي:

الجنس .. (الرجال لديهم مخاطر متزايدة).

العمر (زادت مخاطر الفئة العمرية 40-70).

التدخين.

التعرض للإشعاع.

العلاج الكيميائي وجود تاريخ من التليف الرئوي.

الإصابة باضطراب في المناعة الذاتية.

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