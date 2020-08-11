لقاح كورونا الروسي.. 20 دولة تطلب مليار جرعة

أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، الثلاثاء، أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب تبدأ، الأربعاء.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر/أيلول، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ديمترييف إن اللقاح أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك في" تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفيتي "سبوتنيك"، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته أن بلاده طوّرت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يوفّر "مناعة مستدامة".

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وقال بوتين: "هذا الصباح، ولأول مرّة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد" في روسيا، مضيفاً: "أعلم أنه فعال بما فيه الكفاية، وأنه يعطي مناعة مستدامة".





وأكد الرئيس أن إحدى بناته تلقت اللقاح، وقال: "أعتقد أنها في مرحلة ما شاركت في التجارب" مشيراً إلى أن حرارتها ارتفعت قليلاً "وكان هذا كل شيء".

وسيُطرح اللقاح للتداول في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، وفق ما أفاد السجل الوطني للأدوية التابع لوزارة الصحة لوكالات الصحافة الروسية.

وأكدت روسيا في الأسابيع الأخيرة أنها ستنتج قريباً آلاف الجرعات من لقاح ضد كورونا المستجدّ و"ملايين" الجرعات بدءاً من مطلع العام المقبل.



