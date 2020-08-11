ماكرون يتعهد بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الفرنسيين في الساحل الأفريقي المزيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن بلاده ستشدد إجراءات الأمن لحماية مواطنيها في منطقة الساحل الأفريقي.

تصريحات ماكرون تأتي بعد يومين من مقتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين بالرصاص في النيجر.

وغرد ماكرون على تويتر، قائلا: "سنفعل كل ما بوسعنا لمساندة أسر الضحايا والرد على الهجوم الذي كلفنا أرواح ستة من مواطنينا واثنين من أبناء النيجر.. هؤلاء الشبان الستة، الذين كانوا أعضاء في منظمة أكتيد غير الحكومية، أبدوا التزاما بالغا إزاء السكان المحليين".

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وتابع: "لقد قررت تعزيز إجراءات الأمن لمواطنينا في المنطقة. سنمضي قدما في العمل للقضاء على الجماعات الإرهابية بدعم أكبر من شركائنا".

والأحد أعلن مسؤول محلي بالنيجر، مقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على أيدي مسلحين.

وتشهد منطقة الساحل، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب.

وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الأفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.