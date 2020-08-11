الشوفان.. معادن وفيتامينات تقهر الأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر الشوفان أحد أكثر الحبوب الصحية على وجه الأرض، حيث يحتوي على كمية كبيرة من المغذيات.

ويعد الشوفان مصدرا رائعا للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي نصف كوب (78 جراما) من الشوفان الجاف على 13 جراما من البروتين و8 جرامات من الألياف.





ويحتوي الشوفان أيضا على المنجنيز والفسفور والمغنيسيوم والنحاس والحديد والزنك والفولات وفيتامين بي 1 وفيتامين بي 5، حسبما جاء على موقع "هيلث لاين".

وللشوفان العديد من الفوائد الصحية التي تشمل المساعدة في خسارة الوزن وخفض مستوى السكر في الدم وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

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ومن المعروف أيضا أن الشوفان وخصوصا الشوفان الغروي، يساعد في علاج أعراض أمراض جلدية مختلفة مثل الإكزيما.

وفيما يلي بعض الأفكار لتناول الشوفان في الفطور، حيث يمكن إضافة مسحوق الزنجبيل إلى بذور الكتان المطحونة والموز إلى الشوفان وحليب اللوز.

ويمكن أيضا إضافة مسحوق القرفة وقطع التين وزبدة اللوز وزبادي جوز الهند.



