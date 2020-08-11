الإمارات تطلق مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الذي سيركز على أبحاث الأمراض السارية في الإمارات، بالإضافة للأبحاث حول كوفيد- ١٩.





وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقنا مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية بقيمة إجمالية 300 مليون درهم.. وسيركز المركز على أبحاث الأمراض السارية بالدولة بالإضافة للأبحاث حول كوفيد- ١٩.. نحن بحاجة لمراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا".

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وأضاف: "الأبحاث الطبية جزء من منظومة الأمن الصحي في مجتمعنا.. وضمانة لاستدامة التنمية في بلادنا.. وإحياء واستئناف لمسيرة تميز علمي عربي عبر تاريخنا العربي".



