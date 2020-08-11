مشروب الحليب والعسل.. كنز من الفوائد الصحية

يُقبل الكثيرون على تناول مشروب الحليب والعسل بانتظام لكونه مليئا بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعود على الصحة بفوائد مذهلة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إينديا"، يُعرف العسل بخصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات، في حين يعرف الحليب بكونه مصدرا غنيا بالبروتين والكالسيوم وحمض اللبنيك.





وأفاد خبراء التغذية بأن هناك العديد من الفوائد الصحية الناجمة عن تناول الحليب والعسل معا، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".



ويمتاز هذا المزيج بكونه له تأثير مهدئ للأعصاب، وله العديد من الخصائص الطبية أيضاً، نتعرف عليها فيما يلي..

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جيد للرئتين

يعد مشروب الحليب والعسل علاجا فعالاً لمنع مشاكل الجهاز التنفسي، إذ يمكن له أن يقتل البكتيريا ويطردها مما يخفف من التهابات الجهاز التنفسي، كما أنه علاج فعال لمن يعاني من الالتهابات في الحلق.





يحارب عدوى المعدة

يمتاز هذا المشروب بخصائصه المضادة للأكسدة والبكتيريا وبالتالي يمكنه تدمير البكتيريا المسببة للعدوى في المعدة، مما يساعد على استعادة وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وتسريع الشفاء من الأمراض التي تصيب المعدة.





يحسن النوم

نظرا لأن الحليب والعسل لهما تأثير مهدئ ومرخٍّ للأعصاب، فإن شرب هذا المزيج قبل النوم مباشرة يساعد أيضاً على تحسين جودة النوم.

يحسن صحة العظام

لكون الحليب أحد أكبر مصادر الكالسيوم، فهو يساعد على تحسين صحة العظام، وهو غني أيضاً بالبوتاسيوم الذي يعد عنصرا غذائيا أساسيا يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم.



