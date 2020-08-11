رجيم بدون نشويات لمدة اسبوع

تزداد ثقة المرأة فى نفسها عندما تشعر بان جسمها مثالي ومتناسق خالي من اى تكتلات دهنيه ، ولا شك ان الوزن المثالي من ابرز واهم الاهداف التى تسعي كل فتاه وسيده للحصول عليه، ولكن دائما ما تشتهى الكثير من السيدات الاطعمه الغنيه بالنشويات منها الباستا والمعجنات وفى الحقيقه ان مثل هذه النوعيه من الاطعمه لا تفيد الجسم بشيء على العكس لا تجلب له الا الضرر والمشاكل الصحيه منها رفع مستوى الانسولين والسمنه ، لذا ننصحك اذا كنت ترغبين فى انقاص العديد من الكيلوغرامات من وزنك بصورة صحيه اليك رجيم بدون نشويات لمده اسبوع ويمكنك ان تلاحظي الفرق خلال الاسبوع الاول مع ضرورة تطبيق هذا النظام كما هو . اليوم الاول: الافطار: شريحة لحم وبيض وشرائح افوكادو الغداء: جبن وزيت زيتون وخس وشرائح من الديك الرومي العشاء: شرائح كوسا وقليل من بذور عباد الشمس وسمك سلمون وجبة خفيفة: قطعة جبنة وقطعة لحمة اليوم الثاني الافطار: شرائح فلفل رومي وبيض وشريحة لحم الغداء: لفائف خس محشو بالتونة والجزر ومغموس في الافوكادو المهروس العشاء: سلطة سبانخ مع الجوز وملعقة من زيت الزيتون وشرائح لحم الغنم وجبة خفيفة: بيض مسلوق وقليل من الفستق اليوم الثالث الافطار: قطع نقائق وافوكادو وبيض الغداء: قطعة لحمة مشوية مع بروكلي مشوي وجبنة البارميزان العشاء: شرائح لحم ولفت وبندورة مشوية وجبة خفيفة: جبنة وبذور عباد الشمس اليوم الرابع الافطار: بيض مع قطعة دجاج وجبنة شيدر الغداء: برغر الديك الرومي مع الفلفل المشوي Advertisements العشاء: كرات اللحم مع الكوسا والبندورة المشوية وجبة خفيفة: سردين وقليل من المكسرات اليوم الخامس الافطار: بيض بالجبن مع البروكلي ونقائق الدجاج الغداء: شريحة لحم وسلطة جرجير مع صلصة زيت زيتون وكاجو العشاء: روبيان وهيلون محمص وفطر وجبة خفيفة: ديك رومي وافوكادو اليوم السادس الافطار: شريحة لحم وبيض وشرائح افوكادو الغداء: لفائف خس محشو بالتونة والجزر ومغموس في الافوكادو المهروس العشاء: سلطة سبانخ مع الجوز وملعقة من زيت الزيتون وشرائح لحم الغنم وجبة خفيفة: جبنة وبذور عباد الشمس اليوم السابع الافطار: شرائح فلفل رومي وبيض وشريحة لحم الغداء: برغر الديك الرومي مع الفلفل المشوي العشاء: شرائح لحم ولفت وبندورة مشوية وجبة خفيفة: سردين وقليل من المكسرات اقرئي أيضا اعتمدي الكمون والبابونج لنحت البطن والخصر تفاصيل رجيم الـ2000 سعرة حرارية رجيم قاسٍ لإنقاص 3 كيلوغرامات في 5 أيام

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