شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تدل على إصابتك بتجلط الدم بسبب كورونا منها تورم وتنميل الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلطات الدم من أبرز تأثيرات فيروس كورونا على المريض، ويسبب التجلط مشاكل في أماكن عديدة بالجسم من السكتات الدماغية إلى الانسداد الرئوي وحتى المشاكل البسيطة مثل: الدوالي، وتتكون الجلطة عند حدوث تكثف للدم يعوق تدفقه عبر الأوردة وعادة ما تحدث في الساقين أو الذراعين، ولكن يمكن أن تنتقل الجلطات أيضًا إلى الرئتين أو القلب أو الدماغ، في هذا التقرير نتعرف على أعراض كورونا المرتبطة بحدوث تجلط الدم، بحسب موقع "Eat".

أعراض كورونا المرتبطة بحدوث تجلط الدمتورم في الساق

إحدى علامات تجلط الدم هي تورم الساق - ولكن ليس في كلا الساقين عادةً.

ألم الساق

مع تجلط الدم، غالبًا ما يبدأ الألم في ربلة الساق ويمكن أن تشعر بالتشنج أو الوجع بحسب موقع مايو كلينيك.

أصابع كوفيد 19 ذات اللون الأرجواني

أبلغ بعض مرضى فيروس كورونا الأصغر سنًا عن وجود علامات منتفخة متغيرة اللون على أصابع قدمهم، وهي حالة أطلق عليها خبراء طبيون اسم "COVID toes" ويعتقد الخبراء أن الحالة الالتهابية ناتجة عن جلطات الدم.

أوضح الدكتور هامبرتو تشوي، أخصائي أمراض الرئة في كليفلاند كلينيك، في منشور على موقع المركز الطبي: "من المحتمل أن يكون هذا رد فعل جلدي أو ناتج عن انسداد صغير أو جلطات دقيقة في الأوعية الدموية الموجودة في أصابع القدم".

تعاني من تجلط الأوردة العميقة

يعاني مرضى كوفيد في جميع أنحاء العالم من حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة تشرح جمعية القلب الأمريكية حول الحالة التي تؤثر عادة على الأوردة العميقة في الساقين: "يمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوردة العميقة في الأطراف، وهي حالة تسمى تجلط الأوردة .. والجلطة الدموية في الوريد العميق يمكن أن تنفصل وتنتقل عبر مجرى الدم...إذا انتقلت الجلطة إلى الرئتين وعرقلت تدفق الدم ، فإن الحالة تسمى الانصمام الرئوي."

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لاحظت تورمًا أو تنميلًا غير عادي

يعتبر تخثر الدم خطيرًا في الغالب بسبب حقيقة أنه يمكن أن يقطع تدفق الدم في الجسم يُجبر بعض المرضى ، على الخضوع للبتر نتيجة "تخثر الدم".

وجدت إحدى الدراسات الحديثة المنشورة في Thrombosis Research أن 31 من 184 مريضًا يعانون من مضاعفات التخثر واحدة من أولى العلامات التي تعاني منها تجلط الدم هي إذا بدأت أطرافك أو أصابعك تشعر بأي ألم أو تنميل أو تعاني من أي تورم.





طفح جلدي غريب أو تلون

الدكتورة أليسا فيميا، مديرة الأمراض الجلدية للمرضى الداخليين والمتخصصة في أمراض النسيج الضام المناعي الذاتي في جامعة نيويورك لانجون، واحدة من بين العديد من الأطباء الذين أبلغوا عن مظاهر جلدية - بما في ذلك الطفح الجلدي وتغير اللون - بين مرضى فيروس كورونا.

تحتفظ الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بسجل للأعراض من أجل التسجيل والبحث، ونأمل أن تكون قادرة على شرح سبب ظهور الفيروس في الجلد.

لاحظت الدكتورة فيميا مؤخرًا لمجلة تايم أن بعض الأبحاث الأولية تشير إلى أن مشاكل تدفق الدم قد تكون وراء هذه الحالات الجلدية الغريبة.