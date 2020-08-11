شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص الكالسيوم فى الدم من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على الصحة وخصوصا على الأطفال، حيث تعرضهم لمشاكل فى النمو والأسنان، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم فى الجسم وفقا لما ذكره موقع healthline

س:ما هى أسباب الاصابة بنقص الكالسيوم فى الدم؟

ج:

يتعرض العديد من الأشخاص لخطر متزايد للإصابة بنقص الكالسيوم مع تقدمهم في العمر. قد يكون هذا النقص ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك:

1:قلة تناول الكالسيوم على مدى فترة طويلة من الزمن ، خاصة في مرحلة الطفولة.

2:الأدوية التي قد تقلل من امتصاص الكالسيوم.

3:عدم تحمل النظام الغذائي للأطعمة الغنية بالكالسيوم.

4:التغيرات الهرمونية وخاصة عند النساء

5:عوامل وراثية معينة

6:انخفاض مستويات فيتامين د ، مما يجعل امتصاص الكالسيوم أصعب.

7:التهاب البنكرياس.

8:فرط فوسفات الدم.

9:الفشل الكلوي.

10:بعض أدوية العلاج الكيميائي.

س: ما هى أعراض نقص الكالسيوم؟

ج:

قد لا يسبب نقص الكالسيوم في المرحلة المبكرة أي أعراض. ومع ذلك ، ستتطور الأعراض مع تقدم الحالة.

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تشمل الأعراض الشديدة لنقص كالسيوم الدم ما يلي:

1:الارتباك أو فقدان الذاكرة.

2:تشنجات عضلية.

3:خدر وتنميل في اليدين والقدمين والوجه.

4: اكتئاب.

5:الهلوسة.

6:تشنجات العضلات.

7:أظافر ضعيفة وهشة.

8:سهولة تكسير العظام.

س: ما هوعلاج نقص كالسيوم الدم؟

ج:

لا تعالج نفسك بتناول الكثير من مكملات الكالسيوم، يمكن أن يؤدي تناول أكثر من الجرعة الموصى بها دون موافقة طبيبك إلى مشاكل خطيرة مثل حصوات الكلى.

تشمل مكملات الكالسيوم الموصى بها بشكل عام ما يلي:

1:كربونات الكالسيوم ، وهي الأقل تكلفة وتحتوي على عنصر الكالسيوم.

2:سترات الكالسيوم ، وهي الأسهل امتصاصاً.

3:فوسفات الكالسيوم ، الذي يسهل امتصاصه أيضًا ولا يسبب الإمساك.

4:مكملات الكالسيوم متوفرة في أشكال سائلة وأقراص ومضغ.