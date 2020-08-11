إصابات كورونا تتجاوز الـ 20 مليون حالة عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت حصيلة جديدة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوزت الـ 20 مليون حالة.



وأوضحت أن هناك أكثر من 5 ملايين حالة تم تسجيلها في الولايات المتحدة من بين 20 مليونا وألف و19 حالة عالميا يشكلون أكثر من ربع عدد الحالات المصابة في العالم.

وجاءت البرازيل والهند في المركزين التاليين بـ 3 ملايين و2ر2 مليون إصابة على التوالي.

وتوفي أكثر من 733 ألف شخص، جراء مرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت 44 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي يوم العاشر من أغسطس /آب الجاري انخفاضا من 44 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينج يانج.

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وسجلت اللجنة أيضا 17 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 31 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

وتخطّت كولومبيا عتبة 13 ألف وفاة جرّاء كورونا، وذلك منذ اكتشافها أوّل إصابة في البلاد في 6 مارس/آذار الماضي، حسب الأرقام الرسميّة التي نُشرت الاثنين.

وأبلغت وزارة الصحّة عن 312 وفاة إضافيّة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الوفيات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 13,154.

وسجّلت كولومبيا البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة، حتّى الآن 397,623 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19، بينهم 221,485 شخصًا تماثلوا للشفاء، وفق المصدر نفسه.

وتعد كولومبيا رابع دول أمريكا اللاتينيّة تأثّراً بالفيروس، من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات، بعد البرازيل والمكسيك والبيرو.