3 طرق سهلة للوقاية من الأمراض"مش هتكلفك حاجة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعيش جميعاً في حالة من التوتر والإجهاد بسبب عدوى فيروس كورونا، ورغم أن هناك العديد من الخطوات الرئيسية لحياة صحية وسعيدة وفي متناول الجميع، في هذا التقرير نتعرف على العادات الصحية الثلاث للوقاية من الأمراض وفقاً للأبحاث العلمية، وفقاً لموقع "CNN" الأمريكي.

3 طرق سهلة للوقاية من الأمراض1.مارس الرياضة بانتظام

إذا كان هناك شيء واحد في الحياة يمكنك القيام به لتعيش حياة أطول وأكثر صحة، فهو ممارسة الرياضة.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن الرياضة والنشاط البدني من خيارات نمط الحياة التي لها تأثير كبير على صحتك والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا لمدة 150 دقيقة تقريبًا في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 33٪ للوفاة لجميع الأسباب مقارنة بأولئك غير النشطين بدنيًا."

إذا استيقظت وتحركت لمدة 21 دقيقة كل يوم من أيام الأسبوع فإنك تقلل من خطر الموت من أي مرض بمقدار الثلث.

وأثبتت الدراسات أن التمارين الرياضية- حتى المشي بوتيرة معتدلة- تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية، وتساعدك على التحكم في وزنك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وبالطبع تقوية عظامك وعضلاتك.

2. تناول نظام غذائي نباتي

يعد الحفاظ على وزن صحي - الذي يحدده الأطباء على أنه مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18.5 و 24.9 - طريقة رئيسية أخرى للبقاء بصحة جيدة وتقليل خطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض والحالات.

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هناك الكثير من الأنظمة الغذائية الممتازة لمساعدتك على فقدان وزنك والتحكم فيه، مثل نظام DASH الغذائي (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، والذي يساعد في ارتفاع ضغط الدم، ونظام مايند الغذائي (البحر المتوسط) ، الذي يركز على الغذاء لإبطاء التدهور المعرفي وحمية البحر الأبيض المتوسط.

أظهر العلم أن وجبات الطعام من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المشمسة يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالسكري وارتفاع الكوليسترول والسكتة الدماغية والخرف وفقدان الذاكرة والاكتئاب وسرطان الثدي كما تم ربط هذه الخطة بعظام أقوى وقلب وبكتيريا مفيدة في الأمعاء تجعلك أكثر صحة وحياة أطول.

ويعتمد نظام البحر الأبيض المتوسط على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور أضف الحبوب الكاملة والفاكهة إلى كل وجبة، لكن استخدم المكسرات والبذور كمقبلات أو كوجبة خفيفة صغيرة بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والدهون مع تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والسكر والدهون المشبعة وتناول المزيد من الأسماك الغنية بالأوميجا 3 (مرتين في الأسبوع) وزيت الزيتون.

3. الحصول على نوم جيد

اعتمادًا على عمرك ، من المفترض أن تنام ما بين سبع إلى عشر ساعات كل ليلة وتم ربط الحصول على القليل من النوم في الدراسات بارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وزيادة الوزن وتقلب المزاج والبارانويا والاكتئاب وزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وبعض أنواع السرطان.

والنوم أقل من الكمية الموصى بها كل ليلة بشكل منتظم قد يضاعف من خطر الموت.

في دراسة طولية شملت 10308 موظفًا حكوميًا بريطانيًا ، وجد الباحثون أن أولئك الذين قللوا من نومهم من سبع إلى خمس ساعات أو أقل في الليلة كانوا أكثر عرضة للوفاة من جميع الأسباب ، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية.