شكرا لقرائتكم خبر عن عشان الحر والعرق..نصائح هتخليك تنام من غير أرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأرق أثناء النوم من المشاكل التى نعانى منها فى فصل الصيف وذلك بسبب الحر الشديد والعرق المستمر، لذلك هناك بعض النصائح التى تساعدك على النوم فى هدوء ذكرها موقع سكاى نيوز وهى:

1:اشرب الكثير من الماء

شرب المياه باستمرار على مدار اليوم من أكثر الطرق التى تساعد على ترطيب الجسم وتساعد على النوم دون أرق ويوصى بشرب ما بين 1.5 و 2 لتر يوميًا.

2:تجنب الكحول

ينصح خبراء الارصاد بعدم تناول المشروبات الكحولية فى الحر وكذلك الشاى والقهوة لانها تعمل كمدرات للبول ويمكن أن تسبب الجفاف.

3:ضع البيجامة فى الفريزر

قبل الذهاب إلى الفراش ، ضع كيس وسادتك أو بيجاما في الفريزر ، مما سيساعدك على النوم مع الحفاظ على البرودة أثناء الليل، يمكن أن يكون وضع منشفة في الفريزر منعشًا بشكل خاص لوضعها على جبهتك وأنت مستلقٍ على السرير.

يمكن أن يكون وضع منشفة في الفريزر منعشًا بشكل خاص لوضعها على جبهتك وأنت مستلقٍ على السرير.

4:قم بتشغيل المروحة

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يمكن أن تساعد المراوح جسمك في تنظيم درجة حرارته الداخلية ، ويمكن أن يؤدي وضع وعاء من مكعبات الثلج أمامه إلى جعل الهواء المنتشر أكثر برودة.

5:تخلص من اللحاف

الملاءات القطنية الرقيقة تمتص العرق وتكون أكثر راحة من الألحفة.. ستبدأ درجة حرارة جسمك في الانخفاض أثناء الليل.

6:ابق هادئًا

قد يكون من السهل جدًا أن تبدأ في الشعور بالضيق والسخط عندما تكافح من أجل النوم. أفضل ما يمكنك فعله هو محاولة تشتيت انتباهك بنشاط يساعد على الاسترخاء مثل القراءة - ومحاولة العودة إلى الفراش عندما تكون متعبًا، تجنب استخدام هاتفك لأن هذا النشاط يمكن أن يحفزك.

7:افتح تلك النوافذ

فتح النوافذ والستائر العاتمة قبل النوم يمكن أن يجلب نسيمًا لطيفًا إلى غرفتك - خاصة بالنظر إلى أنها عادة ما تكون أكثر برودة في الخارج خلال الليل، فقط تذكر أن تغلق النوافذ التي تواجه أشعة الشمس في الصباح ، وأن تسحب الستائر في الصباح حتى لا يدخل الهواء الدافئ.

8:نم في الطابق السفلي

إذا كان منزلك مكونًا من عدة طوابق ، فقد يكون من المفيد النوم في الطابق السفلي.