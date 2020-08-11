شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة البكتيريا المعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنزيمات الجهاز الهضمي هي عبارة عن تخمرات تعمل على تحسين عملية الأمعاء، ويحدث السبب الشائع لأمراض المعدة، بسبب اضطرابات الأكل، والإمساك وعسر الهضم وما إلى ذلك هي بعض المشاكل التي تسببها (والتي من الأفضل تحسين نظامك الغذائي).

يمكنك تسمية المعدة بأنها قوة الجسم لأن هضم الطعام وخلق الطاقة يتم في هذا الجزء حتى يعمل الجسم. لهذا السبب إذا كان لديك أي مشكلة متعلقة بالمعدة ، فإن تأثيرها يكون واضحًا على جسمك بالكامل، إذا كنت تعاني أيضًا من تعقيدات في المعدة ، فهناك أطعمة تحتوي على الكثير من الإنزيمات الهضمية الطبيعية، إذا كنت تستهلكها ، فسيتم القضاء على معظم مشاكل المعدة المعتادة تلقائيًا.

الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم معين يسمى بروميلين، وهو مفيد جدًا في هضم البروتينات، وعلى أي حال ، ليس من السهل على معدتك هضم البروتين ، لذلك إذا كنت تأكل الأناناس بعد اتباع نظام غذائي عالي البروتين ، فستحصل على فائدة أكبر من البروتينات.

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لكن من المهم أن نلاحظ أن البروميلين يتلف عند تسخينه، لذلك لا يتعين عليك خلط الأناناس مطبوخ على النار ، بل يفضل تناوله نيء أو صنع العصائر، فالأناناس له خصائص مضادة للالتهابات، كما إن الإنزيمات الموجودة فيه فعالة في تحسين نظامنا الهضمي.

البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم معين يسمى "باباين"، والذي يمكن أن يساعد الجهاز الهضمي في تكسير البروتينات، وبصرف النظر عن ذلك ، تحتوي البابايا على العديد من مضادات الأكسدة التي تحميك من العديد من الأمراض الخطيرة، ومن ثم فإن البابايا تمنحك أيضًا فائدة كبيرة في علاج مشاكل المعدة، يمكنك تناول وعاءً واحدًا من البابايا يوميًا.

الموزيحتوي الموز على البوتاسيوم، حيث يوجد نوعان من الإنزيمات الموجودة فيه، يقوم إنزيم المالتاز الثاني بتكسير السكر في الجسم وتحسين عملية الهضم لهضم الطعام. هل تعلم أن هذين الإنزيمين مفيدان جدًا لأمعائك؟ مشروب من الحليب الكفير هو نوع من الزبادي ليس دسمًا على الإطلاق ، وهل تعلم أنه يمكنك شربه؟ تم تطوير هذا المشروب من الحليب وأنزيمات الخميرة يساعد في تحسين الجهاز الهضمي وينتج البكتيريا الجيدة في الأمعاء.