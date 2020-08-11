شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للأمهات للتغلب على مشاكل الصيف المزعجة مع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض المشاكل الصحية الصيفية الشائعة التي قد يعاني منها الأطفال تشمل ضربة الشمس وحروق الشمس وغيرها، وهناك بعض النصائح للحفاظ على سلامة الأطفال من الحرارة الحارقة والجفاف، وفقا لتقرير لصحيفة time news الهندية.

وأكد الدكتور سانتوش إن، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بـ أبولو كرادل الهندية أن هناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها في الحياة الواقعية وإنقاذ الطفل من هذه المشاكل المتعلقة بفصل الصيف.

الجفاف

هذه واحدة من أكثر الحالات الصحية المرتبطة بالصيف شيوعًا والتي يمر بها الأطفال يُنصح بإبقائها رطبة والتأكد من استمرار إعطائها السوائل.

تشمل بعض أعراض الجفاف الشفاه واللسان الجاف والغثيان والتعب والدوخة والساقين وتشنجات الذراعين ، ولعلاج ذلك يجب التأكد من تجربة أنواع مختلفة من "السوائل الصحية" على مدار اليوم، بما في ذلك عصير الليمون وماء جوز الهند والعصير الطازج.

ضربة الشمس

نظرًا لأن الأطفال لديهم بشرة حساسة للغاية ، فإنهم يبدأون في ظهور بثور حمراء (جلد محترق) عند تعرضهم للشمس.

Advertisements

زيت الصبار هو منتج تبريد ومهدئ للغاية لذلك ، ينصح بوضع جل الصبار على الجلد المحترق حتى يتعافى بسرعة، مع ضرورة منع الأطفال من الخروج خارج المنزل او الى الشاطئ خلال ساعات الذروة ، أي بعد الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً مع ضرورة وضع واقي الشمس على أجزاء الجسم المعرضة للشمس.

عدوى في العين

خلال فصل الصيف ، يمكن للحرارة الجافة مع حبوب اللقاح في الغلاف الجوي أن تجعل العين تبدو منتفخة وتسبب العدوى في حالة إصابة العين ، يبدأ الأطفال في فرك أعينهم مما قد يؤدي إلى المزيد من التهاب الملتحمة.

يجب أن يكون غسل اليدين بعد الخروج من الخارج بعد الذهاب إلى الحمام قاعدة في المنزل تأكد أيضًا من نظافة يديك وغسلهما بعد تنظيف عين الطفل تأكد من غسل المناشف المستخدمة في المنزل بانتظام حتى لا تنتقل العدوى.