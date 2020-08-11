إغلاق البيت الأبيض ونقل الرئيس الأمريكي من غرفة الإيجاز الصحفي إلى مكان آخر المزيد

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/8/11 02:05 ص بتوقيت أبوظبي
قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيجازه الصحفي بعد إعلامه بإطلاق نار في محيط البيت الأبيض.
وقال ترامب، في تغريدة: "هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض"، موضحا أن الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون أطلقت النار على شخص مسلح ونقل إلى المستشفى.
وأضاف ترامب أنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة، في إشارة إلى مكان آمن، وأنه يشعر بالأمان البالغ في البيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى إغلاق البيت الأبيض عقب الحادث.
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