شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على مرضى كورونا المعزولين بالمنزل قياس مستوى الأكسجين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة يعزل مرضى كورونا ذوو الأعراض الخفيفة أنفسهم في المنزل، في محاولة لتخفيف الأعراض والراحة للتعافي من كوفيد 19، ومن أجل ضمان المسار الصحيح للعلاج لأولئك الذين يخضعون حاليًا للعزل المنزلي، لاحظ أطباء معهد الهند للعلوم الطبية أفضل الممارسات لمرضى كوفيد 19 المعزولين في المنزل، وأكد الخبراء على أهمية مراقبة الأكسجين. في هذا التقرير نتعرف على السبب وراء ضرورة قياس مستوى الأكسجين لمرضى كوفيد 19 في المنزل.

ناقش الخبراء الطبيون من معهد علوم الهند مسار العلاج لمرضى COVID-19 الموجودين في الحجر الصحي المنزلي، ووفقًا لتقرير نُشر في Indian Express، شارك الأطباء في دراسة حالة امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا أصيبت بالحمى والتهاب الحلق وضيق التنفس فقط عندما انخفض تشبع الأكسجين لديها إلى 67 % وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، وتم لاحقًا اختبار إصابة المرأة بفيروس كورونا الجديد.

لماذا يعتبر انخفاض تشبع الأكسجين خطيراً ؟

تجدر الإشارة إلى أن "نقص الأكسجة السعيد" أو "نقص الأكسجين الصامت" هو حالة عندما يكون لدى مريض كوفيد -19 مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الأكسجين في الدم دون الشعور بضيق شديد أو انزعاج.

في هذه الحالة، على الرغم من انخفاض تشبع الأكسجين إلى مستويات منخفضة بشكل خطير، لا يشعر المريض بضيق التنفس أو أي أعراض أخرى واضحة لمشاكل الجهاز التنفسي.

قد يؤدي هذا الاستنزاف الصامت لمستويات الأكسجين في جسم المرضى الذين لا يعانون من أعراض أو أعراض خفيفة في النهاية إلى توقف القلب.

Advertisements

ولهذا السبب بالتحديد، ركز الخبراء الطبيون والأطباء من معهد علوم الهند على "المراقبة الدقيقة لمرضى COVID حتى لو كانوا تحت العزل المنزلي. عادة في COVID ، يصاب المرضى بنقص تأكسج الدم دون العديد من المظاهر السريرية الأخرى ".

لمراقبة تشبع الأكسجين لدى مرضى فيروس كورونا المعزولين في المنزل، يُنصح باستخدام مقياس التأكسج النبضي، وهو جهاز صغير يمكن تثبيته على إصبع الشخص أو أصابع قدمه أو أذنه لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

متى يعتبر تشبع الأكسجين منخفضاً جدًا؟

إذا كنت تستخدم مقياس التأكسج النبضي لقياس تشبع الأكسجين، فإن أي قراءة أقل من 95 SpO2 تعتبر منخفضة وغير طبيعية.

من الأهمية طلب المشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا انخفضت قراءتك عن 93 SpO2 ، حتى لو لم تشعر بأي ضيق كبير في التنفس.

من المهم أيضًا معرفة الطريقة الصحيحة لقياس تشبع الأكسجين لديك بمساعدة مقياس التأكسج النبضي حتى لا تعتمد على قياسات غير صحيحة.