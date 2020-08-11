شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة مريض إيجابى بفيروس COVID-19 بأجسام مضادة لا يمكن اكتشافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 8 أشهر على انتشار جائحة COVID-19 ، لا يزال العلماء يسعون إلى فهم الخصائص السريرية والمخبرية لعدوى فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2)، حيث يستمر مرض كوفيد -19 في إرباك الكثيرين ، لأنه يختلف عن المعرفة الحالية بالعدوى الفيروسية بعدة طرق.

توضح دراسة حالة حديثة نُشرت في Journal of Applied Laboratory Medicine ذلك من خلال اكتشافها للسلبية المصلية المستمرة للأجسام المضادة لدى مريض تم تأكيد أنه إيجابي لـ -CoV-2.



الأجسام المضادة تظهر وتختفى

حالة المريض حالة المريض كان المريض المصاب رجلاً أمريكى يبلغ من العمر 49 عامًا ، وله تاريخ من الأعراض الشبيهة بـ COVID ، والذي ظهر بعد 7 أيام ولديه تاريخ إيجابي من الاتصال بحالة COVID-19.

و كان المريض يخضع للعلاج بعقار venetoclax لعلاج سرطان الدم الليمفاوي مزمنة، كما كان يعاني أيضًا من داء السكري من النوع 2 غير المنضبط الذي يعتمد على الأنسولين وتوقف مؤخرًا عن تناول الأنسولين.

كان المريض يشعر بالحمى عند الدخول ، مع 95٪ تشبع بالأكسجين على الأنف، و أظهرت نتائج الصدر وجود التهاب رئوي غير محدد بسمات غير نمطية، كما أظهرت اختبارات الدم انخفاض عدد الخلايا البيضاء ، قلة اللمفاويات ، انخفاض الصفائح الدموية ، ومستويات عالية جدًا من الجلوكوز. كانت علامات الالتهاب procalcitonin والبروتين التفاعلي C عالية ، .

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كان تركيز الأجسام المناعية IgG قريبًا من الحد الأدنى الطبيعي ، وكان اختباره سلبيًا للأنفلونزا A و B ، وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي. بمجرد تأكيد التشخيص ، تم إعطاء المريض هيدروكسي كلوروكوين ، دوكسيسيكلين ، وأنسولين.

في اليوم الثاني ، أصيب المريض بنقص الأكسجة في الأكسجين الأنفي ، وعدم انتظام ضربات القلب ، بحيث استمر العلاج بهيدروكسي كلوروكين ، واستمر المريض في التدهور السريري ، وظهور الفشل الكلوي الحاد، وطوال فترة العلاج في المستشفى ، ظل المريض إيجابيًا لمدة الفيروس.



لم يتم الكشف عن جسم مضادتم استخدام عينات الدم المتبقية للتحقق من فحص الجسم المضاد ، ولكن بشكل مفاجئ ، تبين أن الاختبار كان سالبًا من العينة الأولى ، التي تم أخذها بعد أسبوع واحد من ظهور الأعراض حتى آخر عينة بعد 44 يومًا، وتم اختبار العينات الأسبوعية في هذه الأسابيع الستة. لم يتم الكشف عن جسم مضادتم استخدام عينات الدم المتبقية للتحقق من فحص الجسم المضاد ، ولكن بشكل مفاجئ ، تبين أن الاختبار كان سالبًا من العينة الأولى ، التي تم أخذها بعد أسبوع واحد من ظهور الأعراض حتى آخر عينة بعد 44 يومًا، وتم اختبار العينات الأسبوعية في هذه الأسابيع الستة.

تبدأ الأجسام المضادة عادةً في التطور في غضون 6-10 أيام من الإصابة ، ويبدأ IgM أولاً في حوالي 12 يومًا ، وتستمر لمدة تصل إلى 35 يومًا بمستويات مناسبة، بعد ذلك ، هناك انخفاض سريع في مستويات الأجسام المضادة.

تبدأ الأجسام المضادة IgG في التطور بعد أسبوعين من ظهور الأعراض ، وتبلغ ذروته في حوالي 17 يومًا من الإصابة، ويمكن اكتشافها حتى 49 يومًا.

تستبعد الفترة المطولة لسلبية الجسم المضاد بعد ظهور الأعراض نتيجة سلبية خاطئة بسبب الاختبار في الوقت الخطأ، علاوة على ذلك ، قد تؤثر أشكال المستضدات والمقايسة على الاكتشاف، ولهذا السبب استخدم الباحثون ثلاثة فحوصات مع مجموعة من المستضدات والأشكال.