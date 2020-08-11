شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار 14 نوعا من أقنعة الوجه لتحديد الأكثر كفاءة فى الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة ديوك في الولايات المتحدة طريقة جديدة لاختبار فعالية أنواع مختلفة من الأقنعة في منع انتشار القطرات التي يمكن أن تحتوي على جزيئات فيروس كورونا الجديد، وكشفت دراسة جديدة أن أغطية الرأس والأقنعة المحبوكة وأغطية الوجه، كانت الأقل فعالية في منع انتشار فيروس كورونا حيث توصل باحثون في جامعة ديوك إلى هذا الاكتشاف أثناء اختبار 14 نوعًا مختلفًا من الأقنعة ، وفقًا للدراسة التي نُشرت فى مجلة " Science Advances" .

ووفقا لتقرير موقع " nypost" ، فإنه سواء في حالة عدم وجود لقاح أو دواء مضاد للفيروسات، فإن ارتداء قناع الوجه ، وغسل اليدين بشكل متكرر ، والتباعد الاجتماعي ، تعتبر أفضل الإجراءات الوقائية لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يطلقه الشخص المصاب أثناء التحدث أو العطس أو السعال.



اختبار لأقنعة الوجه

يعد ارتداء قناع الوجه طريقة بسيطة وسهلة للحد من طرد الرذاذ التنفسي وحماية الآخرين وكذلك نفسك من COVID-19 - المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد. ولكن ما مدى فعالية قناع وجهك في الحد من طرد / منع القطرات الفيروسية؟ ما هي أفضل أنواع أغطية الوجه في منع الجسيمات المنبعثة

وطور باحثون من جامعة ديوك في الولايات المتحدة طريقة جديدة لاختبار فعالية أنواع مختلفة من الأقنعة في منع انتشار القطرات التي يمكن أن تحتوي على جزيئات فيروس كورونا الجديد.

ويعتقد المطورون أن التقنية الجديدة يمكن أن تساعد صغار منتجي الأقنعة على تحسين التصميمات ، ومساعدة منظمات التوعية المجتمعية على إظهار الإجراءات المناسبة لتركيب القناع.



كيف تعمل الطريقة الجديدة؟ كيف تعمل الطريقة الجديدة؟ باستخدام طريقتهم الجديدة ، قام العلماء بتقييم فعالية 14 نوعًا مختلفًا من الأقنعة وأغطية الوجه الأخرى التي يتم استبدالها بشكل متكرر ، مثل العصابات والأنواع التى تربط بالعنق. Advertisements

وتطلب الاختبار ارتداء كل قناع أثناء الوقوف في مكان مظلم، ثم طُلب من المتحدثين أن يقولوا عبارة "ابقوا بصحة جيدة ، أيها الناس" 5 مرات في اتجاه شعاع الليزر، الذي يشتت الضوء من القطرات المنبعثة أثناء الخطاب، و باستخدام كاميرا الهاتف.

الأقنعة التى تغطى العنق ليست خيارًا جيدًا

استنادًا إلى النتائج الأولية لإثبات المبدأ ، اقترح الباحثون أن أقنعة N95 بدون صمامات هي الأفضل لمنع القطرات الناتجة عندما يتحدث الشخص الذى يرتديها.

الأقنعة الجراحية أو المصنوعة من مادة البولي بروبيلين والأقنعة القطنية المصنوعة يدويًا فعالة أيضًا في منع انتشار القطرات، لكنهم لاحظوا طرد المزيد من القطرات من خلال أقنعة التى تغطى العنق ، مما يشير إلى أن هذه المواد قد توفر القليل من الحماية ضد فيروس كورونا الجديد، وأوضحوا أن السبب في ذلك هو أن المواد المستخدمة في رابطات العنق تكسر القطرات الكبيرة أثناء مرورها عبرها.

ومع ذلك ، لا تزال الطريقة الجديدة في المراحل الأولى من التطوير ولم يتم اختبارها حتى الآن إلا في مجموعة صغيرة من الأشخاص، وشدد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من الاختبارات للتحقق من الاختلافات في الأقنعة ومكبرات الصوت وكيفية ارتدائها.





لماذا يجب عليك ارتداء قناع؟وفقًا لباحثي جامعة ديوك ، فإن حوالي نصف حالات عدوى COVID-19 هي من مرضى بدون أعراض ، وهم أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض، و نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص غالبًا لا يعرفون أنهم مصابون ، فيمكنهم نشر الفيروس عن غير قصد عندما يسعلون ويعطسون ويتحدثون فقط. يمكن أن يوقف ارتداء قناع الوجه ما يصل إلى 99٪ من هذه القطرات قبل أن تصل إلى شخص آخر.

لكنهم أشاروا إلى أن الشركات التي تشارك في توفير الأقنعة للجمهور والموظفين يجب أن يكون لديهم معلومات مناسبة حول المنتجات التي يقدمونها لضمان أفضل حماية ممكنة.