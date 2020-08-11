شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح يعتمد على الجسيمات النانوية يظهر نتائج مشجعة فى مرحلة كورونا الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت لقاح الجسيمات النانوية المؤتلف NVX-CoV2373 الذي طورته شركة Novavax ، أنه جيد التحمل ومحفز للمناعة، مما يؤدي إلى استجابة الخلايا التائية وتحييد الأجسام المضادة أعلى بأربعة أضعاف من المتوسط ​​الذي لوحظ في مرض فيروس كورونا في المستشفى (COVID-19) ) المرضى.

تظهر دراسة حديثة متاحة على خادم ما قبل الطباعة medRxiv *، أن جيل اللقاح الجديد الذى يعتمد على الجسيمات النانوية، يمتلك إمكانات ممتازة في تجنب قيود اللقاحات التقليدية أو لقاحات الوحيدات، حيث تسمح أحدث التطورات في الهندسة الحيوية بتصميم الجسيمات النانوية من خلال التحكم الدقيق في الشكل والحجم والوظيفة والسمات السطحية - مما يؤدي بدوره إلى تحسين عرض المستضد والاستنساخ القوي.



تجربة على لقاح الأجسام النانوية

منذ ديسمبر 2019 ، انتشر فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة في جميع أنحاء العالم وأسفر عن جائحة COVID-19. لقد جمع هذا المجتمع البحثي بأكمله معًا في البحث المستمر عن لقاح آمن وفعال ، مع وجود العديد من المرشحين الواعدين في الأفق بالفعل.

علاوة على ذلك ، اقترحت الدراسات الحديثة التي تقيم لقاح الجسيمات النانوية للإنفلونزا الموسمية المؤتلف ، والمدعوم بـ Matrix-M1 ، أن الجمع بين هذا المساعد مع لقاح الجسيمات النانوية ليس آمنًا فحسب ، بل يمكنه أيضًا تحفيز الجسم المضاد الوظيفي القوي وإحداث استجابات للخلايا التائية لدى الأفراد المسنين مع أو بدون أمراض مصاحبة.

تم اتباع نهج مماثل بسرعة ضد SARS-CoV-2 أيضًا. قامت التجربة السريرية الأولى من نوعها في الإنسان ، والتي قادتها الدكتورة شيريل كيتش من شركة Novavax Inc. في (الولايات المتحدة) ، بتقييم سلامة ومناعة لقاح NVX-CoV2373 المرشح (مع أو بدون مساعد Matrix-M1) في وحدتين سريريتين من المرحلة الأولى في أستراليا.

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تصميم التجربة وتفاصيل التقييمNVX-CoV2373 هو لقاح جسيمات نانوية مؤتلف مصنوع من بروتين سكري لكورونا- CoV-2 ، ويقترن بمواد مساعدة من أجل تعزيز الاستجابة المناعية وإنتاج مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة ، والتي تعتبر محورية في وقف العدوى. تصميم التجربة وتفاصيل التقييمNVX-CoV2373 هو لقاح جسيمات نانوية مؤتلف مصنوع من بروتين سكري لكورونا- CoV-2 ، ويقترن بمواد مساعدة من أجل تعزيز الاستجابة المناعية وإنتاج مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة ، والتي تعتبر محورية في وقف العدوى.

وفي المرحلة الأولى من التجربة السريرية التى شملت 131 بالغًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا، يتألف التطعيم التجريبي من حقنتين في العضل ، تم إعطاؤهما 21 يومًا على حدة.

كانت النتائج الأولية هي التفاعل ، توافر الأمان ، واستجابة البروتين المضاد IgG، بينما تضمنت النتائج الثانوية، تقيم إنتاج الأجسام المضادة المعادلة للفيروس من النوع البري ، بالإضافة إلى استجابة الخلايا التائية المناعية بالجسم.





النتائج تشير إلى فاعلية اللقاح ومستويات أمان جيدة تشير تحليلات المناعة الأولية والسلامة إلى أنه في المشاركين البالغين الأصحاء ، لم تكن أنظمة الجرعتين البالغة 5 و 25 ميكروغرامًا من NVX-CoV2373 / Matrix-M1 جيدة التحمل فحسب ، بل أدت أيضًا إلى استجابات مناعية أقوى.

كما تكشف النتائج عن أمان مقبول وقابل للمقارنة بالدراسات السابقة التي تستخدم تقنيات منصات قابلة للمقارنة، وبطبيعة الحال ، لا تخلو هذه التجربة من السلبيات، ولكن النتائج المبكرة مشجعة .