بعد تسببها في وفاة مصطفى حفناوي.. "جلطة المخ" خطر يمكن تجاوزه

أودت جلطة بالمخ أو "السكتة الدماغية" بحياة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي، ومع انتشار الخبر الذي وصفه متابعون بـ"الصادم"، تصاعد الحديث حول "جلطة المخ" أعراضها، وكيفية التعامل معها.





وفقا لمواقع طبية متخصصة، يتم وصف جلطة المخ أو "السكتة الدماغية"، بأنها حالة طبية طارئة، وتحدُث عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض، مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، حيث تبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

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والعلاج الفوري لـ"جلطة المخ" أمر بالغ الأهمية، حيث يُمكن للعلاج المبكِّر أن يُقلِّل من تَلَف الدماغ والمضاعفات الأخرى، بحسب موقع "مايو كلينك".

أعراض جلطة المخ

يجمع المختصون على أن عامل الوقت أمر حاسم في العلاج من الجلطة، أو تفادى الأضرار بشكل كبير، والتالي أبرز الأعراض.

مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون، فالمصاب يتعرض للاضطراب أو التحدث بغير وضوح أو يواجه صعوبة في فهم الكلام.

قد يحدث شلل أو خَدَر بالوجه أو الذراع أو الساق، وغالبًا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم.

مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين.

الصُّداع، قد تشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، قد يكون مصحوبًا بالقيء، أو الدوار أو تغيُّر في الوعي، إلى الإصابة بسكتة دماغية.

صعوبة في المشي.

وينصح الأطباء بسرعة البحث عن رعاية طبية فورية والتوجه لأقرب مستشفى، إذا تم ملاحظة أية مؤشرات أو أعراض لسكتة دماغية، لسرعة تلقي العلاج اللازم، حسب تشخيص الحالة.