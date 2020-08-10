إنفوجراف.. 4 مراحل للتجارب السـريرية للقاحات‎

حققت التجارب الأولى عالمياً للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح واعد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" غير النشط، والتي تُجرى في دولة الإمارات، إنجازاً رئيسياً جديداً مع تلقي أكثر من 5 آلاف متطوع الجرعة الأولى للقاح.

ومن المقرر إجراء التجارب على 15 ألف متطوع من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات بدولة الإمارات.

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وتمر التجارب السريرية للقاحات بعدة مراحل تبدأ بتقديم الدواء للمتطوعين بأعداد قليلـة جـداً لاختبار السلامة، أما المرحلة الثانية فتتألف من مزيد من المتطوعين الأصحاء في المجموعة المستهدفة مـن اللقاح لتحديد ردود الفعل في مجموعة أكبر تنوعاً من البشر مع اختبار جرعات مختلفة.

الإنفوجراف التالي يوضح 4 مراحل للتجارب السريرية للقاحات:



