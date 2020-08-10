الخليج 365الإثنين 2020/8/10 08:42 م بتوقيت أبوظبي
أكدت قيادة دولة الإمارات ضرورة تضافر الجهود الدولية وتعاون القطاعين العام والخاص لدفع جهود البحث الهادفة إلى تطويـر لقاح لوباء "كوفيـد- 19".
وتعمل الجهات الصحية في الإمارات بالتعاون مع شركة "جي 42 للرعاية الصحية" على إجراء التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، بمشاركة ما يصل إلى 15000 متطوع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ويتعاون في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19 غير النشط في الإمارات 5 كيانات كبرى، يوضحها الإنفوجراف التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. تعاون خماسي في المرحلة الـ3 لتجارب لقاح كورونا بالإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.