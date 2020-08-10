إنفوجراف.. تعاون خماسي في المرحلة الـ3 لتجارب لقاح كورونا بالإمارات‎

أكدت قيادة دولة الإمارات ضرورة تضافر الجهود الدولية وتعاون القطاعين العام والخاص لدفع جهود البحث الهادفة إلى تطويـر لقاح لوباء "كوفيـد- 19".

وتعمل الجهات الصحية في الإمارات بالتعاون مع شركة "جي 42 للرعاية الصحية" على إجراء التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، بمشاركة ما يصل إلى 15000 متطوع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويتعاون في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح كوفيد-19 غير النشط في الإمارات 5 كيانات كبرى، يوضحها الإنفوجراف التالي:



