إنفوجراف.. 10 أسباب تدفعك للمشاركة في تجارب لقاح كورونا بالإمارات

الخليج 365الإثنين 2020/8/10 08:12 م بتوقيت أبوظبي
تعمل الجهات الصحية في الإمارات بالتعاون مع شركة "جي 42 للرعاية الصحية" على إجراء التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، بمشاركة ما يصل إلى 15000 متطوع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتجرى التجارب السريرية ضمن إجراءات صارمة وتحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وكذلك دائرة الصحة- أبوظبي، وسيتم تطبيق الاختبارات وفقاً لجميع البروتوكولات الدولية التي نصت عليها منظمة الصحة العالميـة وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
الإنفوجراف التالي يوضح الأسباب الـتي تدفعك للمشاركة في هـذه التجارب:
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