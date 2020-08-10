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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية " : الوقت لم يتأخر لوقف فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 10 أغسطس 2020
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت لم يتأخر وأن هناك فسحة من الأمل وأكثر من أجل وقف والسيطرة على انتشار فيروس كورونا .
ودعا الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية - خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم فى جنيف - إلى استمرار الضغط على الفيروس لقمعه .. مشيدا بالنتائج التى نجحت بعض البلدان فى تحقيقها للسيطرة على الوباء مثل نيوزلاندا التى وصلت الآن إلى مائة يوم دون أن
تسجل أية حالة إصابة بالفيروس .
وقال إن البلدان التى تشهد عودة لزيادة الحالات فى بعض المناطق بعد فتح اقتصادتها وتخفيف القيود ..عليها معرفة مدى سرعة الاستجابة لتفشى الفيروس وتوخى الحذر الدائم والاستمرار فى التعامل بسرعة مع عملية الكشف عن حالات الإصابة والعزل واقتفاء أثر المخالطين إضافة إلى توعية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المكتظة ومراعاة التباعد الاجتماعى والغسيل الدائم لليدين وغيرها .
وشدد مدير عام منظمة الصحة على ضرورة أن تكون عودة الطلاب إلى مدارسهم آمنة وأن تتخذ الإجراءات اللازمة حرصا ليس فقط على الطلاب ولكن على العاملين بالمدارس ايضا .
وأفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز 20 مليون حالة بينما بلغت الوفيات حوالى 750 ألف حالة وفاة .
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