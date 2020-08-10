شكرا لقرائتكم خبر عن علماء كنديون يجرون تجربة سريرية على الأدوية المستنشقة لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العلماء أبحاثهم لوقف هجمات فيروس كورونا، حيث يجرب باحثون كنديون دراسات في ما إذا كانت الأدوية المستنشقة يمكن أن تحل محل تلك التي يتم إعطاؤها عن طريق الوريد للمرضى المصابين الذين يحتاجون إلى تهوية، ووفقا لتقرير لصجيفة time news تهدف التجربة السريرية متعددة المراكز إلى معالجة النقص العالمي في المهدئات الوريدية (IV) مع تحسين نتائج المرضى، وفقًا للباحثين ، عندما يصاب مرضى Covid-19 بفشل تنفسي حاد ويحتاجون إلى التهوية ، فإنهم يحتاجون إلى التخدير.

وقالت مارات سليساريف من معهد لوسون للأبحاث الصحية في كندا: "بينما تستخدم المهدئات الوريدية حاليًا ، هناك قلق بشأن نقص الأدوية العالمي ، خاصة إذا كانت هناك موجة ثانية من كوفيد 19 في الخريف".

وأضاف سليساريف: "حتى لو كان لدينا عدد كافٍ من أجهزة التنفس الصناعي ، فلن نتمكن من تهوية المرضى بدون المهدئات"، ستدرس التجربة السريرية استبدال المهدئات الوريدية بالمهدئات المستنشقة.

المهدئات المستنشقة ، والتي تسمى أيضًا المواد المتطايرة ، متاحة على نطاق واسع بسبب استخدامها في غرف العمليات لتهدئة المرضى أثناء الجراحة.

بينما لم يتم استخدامها بشكل روتيني لتهدئة المرضى الذين يحتاجون إلى تهوية ، تشير الدراسات المبكرة إلى أنها قد تكون آمنة وأكثر فعالية من المهدئات الوريدية.

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وتشير الدراسات الأولية التي أجريت على مرضى غير مصابين بـفيروس كورونا الذين يعانون من فشل تنفسي حاد إلى أن المهدئات المستنشقة يمكن أن تقلل من التهاب الرئة وتقصير مدة التهوية وتحسن البقاء على قيد الحياة.

وقال سليساريف: "يمكن ، بالتالي ، أن تقلل المهدئات المستنشقة من إجهاد الوباء على قدرة جهاز التنفس الصناعي مع تحسين نتائج المرضى".

ووفقًا للفريق ، نظرًا لأن هذه الأدوية آمنة ورخيصة ومتاحة بسهولة ، يمكن استخدامها بسهولة لمعالجة نقص المهدئات الوريدية إذا وجدت فعالة، سيقوم الباحثون بتجنيد ما يقرب من 800 مريض من جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة بما في ذلك المرضى.

وسيتم اختيار كل مريض بشكل عشوائي لتلقي إما المهدئات الوريدية أو المهدئات المستنشقة، ستتم مقارنة نتائج المريض مثل البقاء على قيد الحياة ومدة التهوية بين المجموعتين لتحديد طريقة التخدير الأكثر فعالية.

وأشار سليساريف هذه هي أكبر تجربة من نوعها إذا كان باستطاعة المهدئات المستنشقة تقصير مدة التهوية أو تحسين البقاء على قيد الحياة في المرضى الذين يعانون من فشل الجهاز التنفسي ، فقد يتسبب ذلك في تحول نموذجي في طريقة تخدير المرضى في وحدات العناية المركزة (ICUs) حول العالم .