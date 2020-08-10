شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هارفارد يفكون شفرة سبب فقدان حاسة الشم عند الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد الباحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة دراسة تضمنت مدخلات من العديد من الباحثين المشهورين من جميع أنحاء العالم ، حددوا أنواع الخلايا المستخدمة في الشم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة time news نشر عالم الأعصاب من أصل هندي في جامعة هارفارد الدكتور سانديب روبرت داتا ، جنبًا إلى جنب مع العديد من الباحثين من المؤسسات البحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم ، دراسة حول الفقدان المؤقت للرائحة ، أو فقدان الشم ، وهى إحدى العلامات التحذيرية الأولى والأكثر شيوعًا للإصابة بكوفيد- 19 يزيل الكثير من المخاوف والمفاهيم الخاطئة بشأن المتلازمة المدمرة.

ويعد فقدان حاسة الشم أحد الأعراض المعروفة للمرض إلى جانب علامات أخرى مثل الحمى أو السعال. على الرغم من أن الأعراض كانت حيوية عند التفكير في اختبار COVID-19 ، إلا أن سبب فقدان حاسة الشم لدى مرضى كورونا لم يكن واضحًا حتى الآن

وأكد علماء هارفارد أن الخلايا العصبية الحسية ، التي تكتشف وتنقل حاسة الشم إلى الدماغ ، ليست مباشرة في خط النار عندما يضرب الفيروس المسبب لفيروس كورونا ولا تتعرض لهجوم من الفيروس ووجدوا أن الفيروس يهاجم الخلايا التي تدعم الخلايا العصبية الحسية الشمية.

وقال الدكتور سانديب روبرت داتا ، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد والمؤلف المشارك للدراسة أن "هذا كان نتيجة إيجابية تشير إلى أن معظم حالات COVID-19 من غير المرجح أن تسبب فقدانًا دائمًا للرائحة. "

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وتشير النتائج التي توصل اليها علماء هارفارد إلى أن فيروس كورونا الجديد يغير حاسة الشم لدى المرضى ليس عن طريق إصابة الخلايا العصبية مباشرة بل بالتأثير على وظيفة الخلايا الداعمة، مؤكدين أنها أخبار جيدة لأنه بمجرد أن تختفي العدوى ، لا يبدو أن الخلايا العصبية الشمية بحاجة إلى الاستبدال أو إعادة البناء من الصفر.

وهذا يفسر السبب في أن الغالبية العظمى من مرضى COVID-19 يعانون من مستوى معين من فقدان الشم ، ولكن غالبًا ما يكون مؤقتًا.

ويقول مؤلفو الدراسة إنهم يأملون أن تساعد نتائج الدراسة في تسريع الجهود لفهم فقدان الرائحة بشكل أفضل لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ، وتؤدي في النهاية إلى علاجات أفضل ومحسّنة لفقدان حاسة الشم وتطوير تشخيصات محسّنة قائمة على حاسة الشم لهذا المرض.

ويبدو فقدان الشم كظاهرة غريبة ، ولكنه قد يكون مدمرًا لجزء صغير من الأشخاص الذين يستمرون فيه. يمكن أن يكون لها عواقب نفسية خطيرة ويمكن أن تكون مشكلة صحية عامة كبيرة إذا كان لدينا عدد متزايد من السكان مع فقدان دائم للرائحة