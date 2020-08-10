شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل يكشف إصابتك بحمى التيفود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر البكتيريا التي تسبب حمى التيفود من خلال الطعام أو الشراب أو الماء الملوث، وهناك تحاليل تساعد الطبيب على تشخيص مرض حمى التيفود التي تنتشر في بعض الدول، ومن خلال اطمن على نفسك نتعرف على أبرز التحاليل التي تكشف إصابتك بحمى التيفود، بحسب موقعي "كلايفند كلينيك" و"مايو كلينيك".

تحاليل لتشخيص حمى التيفود

يستخدم الأطباء اختبارًا بسيطًا للدم أو البراز لتشخيص حمى التيفود يحدد هذا الاختبار وجود السالمونيلا التيفية في عينات الدم أو البراز.

من المهم أن تخبر طبيبك إذا كنت قد سافرت إلى منطقة يمكن أن توجد بها حمى التيفود أو إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لشخص قد يكون مصابًا بالعدوى.

يتم تأكيد التشخيص عادةً عن طريق تحديد السالمونيلا التيفية في مزرعة دمك أو سوائل أو أنسجة الجسم الأخرى.

سوائل الجسم أو زراعة الأنسجة

بالنسبة لمزرعة البكتيريا، يتم وضع عينة صغيرة من الدم أو البراز أو البول أو نخاع العظام على وسط خاص يشجع على نمو البكتيريا يتم فحص المزرعة تحت المجهر بحثًا عن بكتيريا التيفود غالبًا ما تكون زراعة نخاع العظم هي الاختبار الأكثر حساسية للسالمونيلا التيفية.

على الرغم من أن إجراء اختبار المزرعة هو الدعامة الأساسية للتشخيص ، إلا أنه في بعض الحالات يمكن استخدام اختبارات أخرى لتأكيد الإصابة بعدوى حمى التيفود المشتبه بها ، مثل اختبار الكشف عن الأجسام المضادة لبكتيريا التيفود في دمك أو اختبار يتحقق من الحمض النووي للتيفوئيد في دمك.

أعراض حمى التيفود

تشمل الأعراض في المراحل المبكرة من المرض: آلام في البطن وحمى وشعور عام بالتوعك هذه الأعراض الأولية مشابهة لأمراض أخرى.

مع تفاقم حمى التيفود ، غالبًا ما تشمل الأعراض ما يلي:

-ارتفاع في درجة الحرارة

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-الصداع

-آلام في البطن ، ثم إمساك وربما إسهال في وقت لاحق

-بقع صغيرة حمراء على البطن أو الصدر (بقع وردية اللون)

-فقدان الشهية والضعف

تشمل الأعراض الأخرى لحمى التيفود ما يلي:

-آلام الجسم

-براز دموي

-قشعريرة

-التعب الشديد

-صعوبة في الانتباه

-الإثارة والارتباك والهلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية)