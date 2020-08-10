شكرا لقرائتكم خبر عن عادة غذائية تسبب تراكم السكريات وتضر بالصحة.. إليكم أفضل البدائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من عادة غذائية تسبب تراكم السكريات والنشويات في الجسم، وتسبب أضرارا صحية خطيرة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عادة استخدام الخبز في كل وجبة قد تكون هي سبب تراكم السكريات والنشويات ولزيادته أضرار خطيرة على الصحة وبالذات السمنة والسكر والقلب”.

وأضاف الخضيري: “لذا جرب أن تأكل طعامك بدون خبز (جرب أن تأكله بالملعقة فقط بلا خبز؟ أو بورق الخس؟) والمسألة تعوّد واعتياد وإذا اضطررت للخبز فليكن برّ كامل مع النخالة”.