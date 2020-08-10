تنظيف الرئتين.. خطوات بسيطة تقي من أمراض خطيرة

الرئتان من أعضاء الجسم التي يمكنها تنظيف نفسها ذاتيا، لكن مع استمرار تعرضها للملوثات قد تُصاب بالاحتقان والتهاب ويمكن أن تجعلك تشعر بالثقل.



ويعد إزالة السموم وتنظيف الممرات التنفسية والقصبة الهوائية من المهام الضرورية التي تعود بمنافع كثيرة على الجسم كله، وهي عملية ليست صعبة يمكن إجراؤها بتناول أطعمة ومشروبات معينة تقوي المناعة أو اتباع خطوات سهلة لتنظيف الرئتين.

فوائد التنظيف





عادة يؤدي زيادة مستويات التلوث والتغيرات الموسمية والتعرض للمواد الكيميائية أو الفيروسات القاتلة والتدخين وغيرها من الأسباب إلى إصابة الرئتين بالعديد من الأمراض التنفسية التي تقضي على الملايين سنويا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يؤدي التعرض لتلوث الهواء إلى 4.2 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم سنويا، كما أن تدخين السجائر هو سبب وفاة واحد من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة.

وتنظيف الرئتين يخلص الجسم من السموم ويعمل على تنظيف البطانة الداخلية للمجاري التنفسية، والتخفيف من التهاب البلعوم والقصبات الهوائية، وتحسين التروية الدموية للرئتين، ويعد من أهم علاجات الالتهاب الشعبي المزمن والربو والتهابات الحلق، كما أنه يقضي على رائحة الفم الكريهة.

خطوات التنظيف





هناك بعض الطرق الطبيعية والخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لإزالة السموم من رئتيك، خاصة ما يتعلق باستنشاق هواء ملوث أو التدخين، منها:

- العلاج بالبخار: من أفضل الطرق التنظيف، إذ يؤدي إلى فتح ممر الهواء ويساعد الرئتين على تصريف المخاط والتنفس بسهولة خلال فترة زمنية قصيرة.

- السعال المنضبط: عن طريقه يطرد الجسم الغبار والمخاط المحاصر، لذا لا تقمعه وحاول ممارسة السعال الخاضع للتحكم.





- النباتات الداخلية: زراعة بعض النباتات مهم لتنقية الهواء، مثل زنبق السلام ونباتات الخيزران ونباتات العنكبوت والصبار.

- الرياضة: تزيد من معدل تنفس الجسم ما يؤدي إلى زيادة إمداد العضلات بالأكسجين وجعل الجسم أكثر كفاءة في إزالة ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عند ممارسة التمارين.

- تجنب المداخن: خطوة مهمة لحماية الرئتين من أحد مصادر التلوث التي تسبب العديد من الأمراض التنفسية.

الأطعمة والمشروبات

هناك الكثير من الأصناف التي يمكن تناولها يوميا لتخليص الرئتين من السموم ومعالجة الالتهابات طبيعيا دون أثار جانبية، منها:

الكركم





يساعد الاستهلاك اليومي للكركم في تقليل التهاب مجرى الهواء إذ يحتوي على مركب يسمى "الكركمين" يساعد في تطهير الرئتين بشكل طبيعي وإزالة السموم من الجسم وبالتالي تقوية المناعة.

الشاي الأخضر





يتميز بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التهاب الرئتين، فهو غني بـ"البوليفينول" لذا يعد علاجا سهلا ومضمون النتائج لتنظيف رئتيك.

شاي النعناع





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علاج قديم لمشاكل الجهاز التنفسي، ويمكن استخدامه لمداوة التهاب الحلق عن طريق تفتيت ترسب المخاط والالتهاب الناجم عن التهابات الرئة والالتهاب الرئوي.

الزنجبيل





أحد أكثر العلاجات المنزلية استخداما للسعال والبرد، إذ يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في إزالة السموم من الجهاز التنفسي، وأيضا تقوية المناعة ومكافحة الإنفلونزا والالتهابات الموسمية وسرطان الرئة.

العسل





غني بخصائصه المضادة للبكتيريا التي تساعد في تقليل الانزعاج الناجم عن مشاكل الجهاز التنفسي، خاصة السعال.

الثوم





فوائده مذهلة إذ يحتوي على مركب "الأليسين" الذي يساعد في التغلب على الالتهابات التي تسد الرئتين وتؤدي إلى ضيق التنفس والاحتقان، كما يحسن الربو ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

الأسماك الدهنية





تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تعد خيارا ممتازا لرئتين صحيتين، لأنها تحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية المرتبطة بصحة الرئة.

التفاح





الرئة الجيدة مرتبطة بتناول كميات كبيرة من فيتامينات C وE وبيتا كاروتين والحمضيات والتفاح وعصائر الفاكهة.

الجوز





مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية، لذا يمكن أن يساعد تناولها في مكافحة الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

الشمندر

يحتوي على مركبات تعمل على تحسين وظائف الرئة لأنها غنية بالنترات التي تساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم وتحسين امتصاص الأكسجين.

الفلفل الحار





يساعد في إفراز المخاط وبالتالي تطهير الجهاز التنفسي وحماية الغشاء المخاطي، كما أنه مصدر غني للبيتا كاروتين التي توفر مناعة ضد الربو.

اليقطين (القرع العسلي)

يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي تعزز صحة الرئة، فهي غنية بالكاروتينات المضادة للأكسدة والالتهابات.

البروكلي





يقضي على سموم النيكوتين التي يتم تخزينها في الرئتين أثناء التدخين، كما يشفيها من التلف الناتج عن التدخين، ما يساعد في الوقاية من سرطان الرئة.

زيت الزيتون

يحمي من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، إذ يحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة والتي تساعد في تقليل الالتهاب.