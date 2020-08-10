الإمارات: 58 ألف فحص كورونا و"صفر" وفيات وتعافي 198

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الإثنين 2020/8/10 06:35 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/10 06:35 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 58.953 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 62.704 حالة. وأشارت الوزارة إلى شفاء 198 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين إلى 56.766، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

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