مصدره الخفاش.. فيروس محتمل يهدد البشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما لا يزال المصدر الأصلي لفيروس كورونا المستجد غامضا، يتسابق العلماء لتحديد كيف وصل من الحيوانات إلى البشر حتى يتمكنوا من تجنب تفشي وباء جديد.

وحديثا توصل باحثون أمريكيون بقيادة "ماسيج بوني"، من مركز ديناميات الأمراض المعدية بجامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن تفشي وباء جديد لا يعد أكثر من مسألة وقت.

وأوضحوا أن فيروس بنفس القدرة على الانتقال إلى البشر موجود بالفعل ويحمله نوع من الخفافيش معروف بوجود "أوراق" على شكل حدوة حصان على أنوفهم.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبرس" توصل العلماء إلى هذا التنبؤ بعد عمل شجرة عائلة لفيروس كورونا المستجد وقاموا بتتبع أسلافها من خلال مقارنة شفرتها الجينية مع تلك الخاصة بفيروسات كورونا الأخرى الموجودة في الخفافيش والبشر والحيوان الحرفشي المسمى البانجولين.

Advertisements





ووجدوا أن فيروس كورونا الذي يسبب كوفيد-19 ربما تشعب من فيروسات خفاشية موجودة منذ حوالي 40 أو 70 سنة.

وقال قائد فريق البحث "ماسيج بوني"، إنه من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الأنسال الفيروسية الأخرى التي لا يعرف عنها أحد شيئا ولم يجمع أحد عينات منها وهي تنتشر في هدوء بين الخفافيش وربما لديها جميعا القدرة على الانتقال إلى الخلايا البشرية، لافتا أن تتبع أشجار عائلة الفيروسات يعد تحديا كبيرا إذ تتحور الميكروبات وتبدل أجزاء من جينوماتها بطرق تجعل من الصعب معرفة ما حدث ومتى.

وتسلط النتائج الضوء على مدى صعوبة تحديد الفيروسات التي من المحتمل أن تتسبب في أوبئة بين البشرية قبل تفشيها الأمر الذي يوجه بضرورة خلق شبكة دولية لأنظمة مراقبة الأمراض البشرية، حسب مؤلف الدراسة، كما يمثل البحث تقدما هائلا في تتبع أصل فيروس كورونا المستجد.