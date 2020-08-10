دواء للضعف الجنسي يدخل سباق "لقاح كورونا".. والنتائج جيدة

اكتشف علماء أن دواء "أفيبتاديل" المخصص لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال قد يسهم في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن العلاج واسمه التجاري في بريطانيا "إنفيكورب" دخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن موقع "بيوأرشيف" العلمي أن الدواء من المتوقع أن يدخل المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب قبل شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تشمل مَن يعانون حالات خطيرة ومتوسطة.

وسيتم إعطاء نحو 300 مريض من هؤلاء في 5 مستشفيات أمريكية جرعة دواء يستنشقون منه عبر أنوفهم.

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وفي حال نجاح التجربة، ستوسع دائرة الدواء لتعطى للمرضى الذين يعانون حالات معتدلة في المنازل، بهدف تخفيف الضغوط على المستشفيات، وفق الصحيفة.

وأظهرت النتائج في التجارب الأولى تحسن صحة مرضى "كوفيد- 19"، بحيث استغنوا عن أجهزة التنفس الاصطناعي، بعد 3 أو 4 أيام من تلقي جرعة علاج من الدواء.

وذكر أطباء في أحد مستشفيات مدينة هيوستن في ولاية تكساس أن 16 مريضا لم يعودوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي بعد استنشاق الدواء، في إشارة تظهر فعاليته في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار الأطباء إلى أن العلاج يعمل على وقف الالتهاب، ويوقف تكاثر فيروس كورونا في خلايا الرئة، مؤكدين أنه ساعد مرضى كانوا على وشك الموت على استعادة عافيتهم.