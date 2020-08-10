مراسلنا: إطلاق نار كثيف داخل سجن مقديشو المركزي بين مسلحين وحراس السجن المزيد

الخليج 365 - مقديشو- أيانلي عبديالإثنين 2020/8/10 07:16 م بتوقيت أبوظبي
شهد السجن الركزي بالعاصمة الصومالية مقديشو، الإثنين، إطلاق نار كثيف بين سجنا مسلحين والحراس.
وسيطر 3 معتقلين بالسجن المركزي في مقديشو على أسلحة 3 حراس، وبدءوا في إطلاق النيران على الأمن، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وأفادت أنباء بمقتل أحد الحراس وإصابة آخرين في السجن الواقع وسط مقديشو، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي.
وفرضت قوات من مصلحة السجون والشرطة الصومالية طوقا أمنيا حول المناطق المحيطة بالسجن، وأيضاً في الطرق الرئيسية والفرعية.
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