المقاومة الوطنية اليمنية تعلن تفكيك خلية تجسس زرعتها المليشيا الحوثية في مدينة المخا المزيد

أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية، الإثنين، تفكيك خلية تجسس زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مدينة المخا، غربي اليمن، فيما تم إحباط محاولة تسلل فاشلة للانقلابيين شمالي محافظة الضالع.



وكشف المتحدث الرسمي للمقاومة الوطنية، صادق دويد، عن ما وصفه بـ" الإنجاز الأمني النوعي"، التي تم تحقيقه بتفكيك تجسس زرعتها المليشيا الإرهابية في مدينة المخا، غربي محافظة تعز الواقعة على البحر الأحمر.

وكانت الخلية، تهدف لرصد تحركات ألوية المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، والتخطيط لعمليات إرهابية في مديريات الساحل الغربي لليمن، وفقا لمتحدث المقاومة.

وأسفرت العملية، عن ضبط 3 من أفراد الخلية الحوثية، بينهم مسؤولها الأول، فيما يتم ملاحقة 3 آخرين من عناصر الخلية، وفقا لبيان صادر عن المقاومة.

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وأشار البيان، إلى أن عملية التفكيك الناجحة، جاءت بعد رصد وتعقب قامت به شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، لعناصر الخلية الحوثية في مدينة المخا.

إحباط تسلل حوثي بالضالع

وفي محافظة الضالع، تمكنت القوات المشتركة، مسنودة بالمقاومة الجنوبية، الإثنين، من إحباط محاولة تسلل فاشلة للمليشيات الحوثية، شرقي مديرية "الحُشا".





وقال مصدر عسكري لـ"الخليج 365"، إن المليشيا الحوثية، حاولت التسلل إلى مواقع "الحرّة"، شرق مديرية الحشا، شمالي غرب الضالع، قبل أن يتم التصدي لها، بعد مواجهات عنيفة.

وأشار المصدر، إلى أن المليشيا الحوثية، حاولت التحشيد إلى جبهات الضالع، والدفع بعناصر جديدة من المغرر بهم، مع فشل كافة محاولاتها السابقة لتحقيق تقدم ميداني.