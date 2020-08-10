المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لـ"الخليج 365": تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع آخر المزيد

أعلن إثيوبيا، الإثنين، تأجيل مفاوضات سدالنهضة التي كان مقررا استئنافها اليوم لمدة أسبوع آخر.



وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، السفير ،دينا مفتي، لـ" الخليج 365"، إنه تم تأجيل اجتماعات سدالنهضة التي كانت مقررة بطلب من السودان ومصر، لأسبوع آخر.

وأوضح مفتي، أن إثيوبيا كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات اليوم بحسب ماتم التوافق في الاجتماعات السابقة، إلا أن السودان طلبا تأجيل المفاوضات لأسبوع آخر، دون أن يحدد.

وذكر أن بلاده حريصة على إنجاح المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بشأن السد.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، قد أعلن الجمعة الماضي، أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.



وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل



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وعلى إثر ذلك أعلنت مصر والسودان، في 5 أغسطس، تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.



وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه في البلدان الثلاث.

من جانبها، قالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.

وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت، الثلاثاء الماضي، تأجيل اجتماعات مفاوضات سد النهضة إلى الإثنين المقبل 10 أغسطس/آب الجاري، بناء على طلب مصر والسودان.

وسد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد رغم جولات التفاوض المتعددة، والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.