وسائل إعلام: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/8/10 07:08 م بتوقيت أبوظبي
ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، الإثنين وسوى عدة منازل بالأرض، ولم يعرف أسبابه حتى الآن.
وأظهرت صور بثتها قناة (دابليو.بي.إف.إف) التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل، وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.
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