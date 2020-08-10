شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة مصطفى حفناوي متأثراً بها.. ما هي جلطة المخ وكيف يجب التعامل معها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن منذ قليل عن وفاة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي بعد أيام من دخوله في غيبوبة، أثر إصابته بجلطة في المخ، وشهدت منصات التواصل الإجتماعي حملة تضامن ودعاء له.

كان الحفناوي دخل في الغيوبية، بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات

ولكن ماهي جلطة المخ؟

تحدث عندما يتوقف، أو يتعرقل بشدّة، تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين الضروري جدا ومواد التغذية الحيوية الأخرى. ومن جراء ذلك، تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة.

السكتة الدماغية هي حالة طوارئ طبية، والعلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوّية والأهمية، إذ يمكن من خلاله تقليل الأضرار للدماغ ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة.

وفقاً لموقع «ويب طب» الشهير، تتمثل اعرض الجلطة الدماغية في:

صعوبات في المشي: إذا أصيب شخص بالسكتة الدماغية، فقد يتعثر، يشعر بدوخة.

صعوبات في التكلّم، وصعوبات في الرؤية والصداع: الصداع الذي يظهر فجأة ودون سابق إنذار، أو الصداع غير العادي، الذي قد يكون مصحوبا بتشنّج في الرقبة، آلام في الوجه، آلام بين العينين، تقيؤ فجائيّ، الشعور بثقل في أحد الأطراف الشعور بعدم الاتزان ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستوى السكر بالدم.

كيف يمكن علاجها وتشخصيها؟

من الضروري التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى، والخضوع على الفور للتصوير بالرنين المغناطيسي على المخ، لأنه أفضل طريقة لاكتشاف حدوث الجلطة في الساعات الأولى من الإصابة، مضيفًا أن الأشعة المقطعية لا تساهم في الكشف عن الجلطات، إلا بعد مرور 48 ساعة من حدوثها.

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إعطاء المريض أدوية مذيبة لها في الست ساعات الأولى، قبل أن يموت الجزء المصاب بالمخ، ويتسبب في الإصابة بالشلل النصفي.

كان اليوتيوبر على غزلان، كشف كواليس دخول الحفناوى إلى المستشفة، في رسالة عبر حسابه على انستجرام، قال فيها:

«صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص في بطنه وألم في كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب في القولون».

وتابع: «لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة في المخ، دلوقتى حصل ضمور تام في الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه في شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو في غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة».