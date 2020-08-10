كل ما يهمك معرفته عن تقديم منتجات الألبان لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - جدول المحتوى 1- متى أقدم اللبن الزبادي لطفلي؟ 2- متى أقدم الحليب المطبوخ لطفلي؟ 3- متى أقدم حليب البقر لطفلي؟ 4- فوائد تقديم اللبن والجبن للطفل 5- شروط الجبن الصحي للطفل تعتمد معظم الأمهات أن حليب هو مصدر الكالسيوم لطفلها، وكما تهتم بتقيمه للطفل على أشكال مختلفة، وتتفنن الأمهات في اختيار منتجات الألبان مثل الجبن واللبنة وغيرها، ولكن متى يمكنك تقديم هذه المنتجات لطفلك وتصبح آمنة على صحته، وما هي شروط إختيار الجبن المناسب لطفلك؟ الدكتورة احسان عبد اللطيف، إختصاصية تغذية تقدم لك هذا الجدول التدريجي لتقديم منتجات الألبان لطفلك كالآتي. Advertisements 1- متى أقدم اللبن الزبادي لطفلي؟ يمكن تقديم اللبن الزبادي للرضيع بعد الشهر السادس من عمره.

لا يفضل تقديم اللبن الزبادي" الرايب أو الروب" في سن أربعة أشهر كما تفعل بعض الأمهات.

يصبح اللبن الزبادي مناسباً للرضيع بعد عمر ستة أشهر لأن تناولهما يساعد الرضيع على سهولة امتصاص الكالسيوم والفوسفات.

اللبن الرايب يخلص الطفل من البروتينات أي يقوم بتكسيرها وبالتالي لا يعاني من عسر الهضم.

كما أن اللبن الرايب يكون مناسباً للرضيع كمصدر بروتيني وما يحتويه من بكتيريا نافعة تفيد جهازه الهضمي عامة. 2- متى أقدم الحليب المطبوخ لطفلي؟ يقصد بالحليب المطبوخ أن يقدم الحليب للطفل بعد تعريضه للحرارة مثل أن يطبخ مثلاً مع الأرز أو مع النشا.

يمكن أن يقدم للطفل بعد عمر ثمانية أشهر.

ويكون كطعام صلب إلى جانب حليب الأم وليس بديلاً له.

تقوم الأم بطبخ الأرز على النار حتى ينضج، ويفضل الأرز المطحون.

وبعد أن ينضج ويبرد يضرب بالخلاط مع الحليب المناسب لسن الطفل ولا يوضع الحليب على النار لكي لا يفقد فائدته الغذائية.

كما يمكن أن يطبخ النشا بالماء دون إضافة السكر وبعد أن يغلظ قوامه ويبرد يضاف له الحليب ويخلط جيداً ويقدم للطفل. 3- متى أقدم حليب البقر لطفلي؟ لا يقدم حليب البقر مطلقاً للطفل قبل عمر السنة.

يسبب حليب البقر مشاكل عديدة في حال تناوله قبل السنة ومنها الاصابة بفقر الدم.

ويسبب تناول حليب البقر قبل عمر السنة بنزيف داخلي في الأمعاء لدى الصغار مما يهدد حياتهم، ,هناك دراسات حول إصابة ما يقارب 80% من الأطفال الذين تناولوا الحليب البقري قبل العام بهذه الأعراض الخطرة.

كما يصاب الطفل بخلل وعدم توازن في نسبة لاأملاح والمعادن في دمه في حال تناول حليب البقر قبل عمر السنة. 4- فوائد تقديم اللبن والجبن للطفل يمكن تقديم الجبن واللبن للطفل بعد عمر ستة أشهر.

يحتوي الجبن على بكتيريا مفيدة لأمعاء الطفل.

ويقلل من حدوث الامساك لدى الطفل خاصة مع الرضاعة الطبيعية.

ويحتوي اللبن والجبن على كمية كبيرة من البروتين والكالسيوم،إضافة لأنه يعطي شعوراً بالامتلاء والشبع.

يقلل اللبن من الأكزيما عند الأطفال، ويعزز جهاز المناعة ويقويه 5- شروط الجبن الصحي للطفل بينت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الألماني للتغذية أن جبنة المثلثات ضارة بالأطفال.

الجبن السائل الكريمي وكذلك جبن المثلثات يحتويان على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة الضارة بالجسم، والتي تزيد نسبة الدهون لدى الصغار والكبار.

تسبب الجبنة المثلثات رغم لذة طعمها أمراض القلب المبكرة لدى الأطفال.

كما تسبب الجبنة المثلثات مرض السكر للطفل.

وتسبب أمراضاً للكلى وتؤثر على وظائفها.

تسبب السمنة المبكرة والبدانة المرضية للطفل.

ولذلك ينصح بتقديم الجبنة القريش للطفل لأنها مصنعة بطريقة طبيعية، وتحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم.

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