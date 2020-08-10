ما دور الأب في زيادة شهية الطفل للطعام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً - من المعتاد أن تطعم الأم طفلها، وهو قد اعتاد على ذلك، ولكن ما الذي يحدث حين يقوم شخص آخر بإطعامه؟، الدكتورة عبلة السعيد، إختصاصية طب الأطفال تشير إلى دراسة أمريكية حديثة بخصوص إطعام الأطفال والشخص الذي يقوم بهذه المهمة، وتقدم عدة توصيات لتقديم الطعام لطفل لكي يحقق نتائج وفوائد صحية ونفسية كالآتي. دراسة أمريكية حول دور الأب في إطعام الطفل أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن قيام الأب باطعام طفله يزيد من شهية الطفل للطعام.

وقد أوضحت الدراسة بشي من التفصيل أن الأم هي الشخص المسئول عن إطعام الطفل ويعتاد الطفل على ذلك مما يشعره بالروتين ورفض الطعام خاصة إذا كاني قدم له صنفاً جديداً.

وأشارت الدراسة إلى أن تقديم الأب الطعام لطفله يجعله يتناول كمية أكبر من الطعام تصل إلى مرتين ونصف أكثر من المعتاد.

وقد وجدت الدراسة أن يد الأب التي تقدم الطعام هي المفتاح السحري للأطفال الذين يعانون من فقدان الشهية.

كما أن تقديم الأب الطعام لطفله تساعد على تقوية العلاقة بين الأب والطفل.

ويفتقد المولود خصوصاً الأب ووجوده بعد الولادة وهو قد اعتاد سماع صوته في رحم أمه، ولذلك قيام الأب بالقرب منه وتدليله يشعره بالأمن والأمان ويجعله يقبل على الرضاعة الصناعية لو كان لا يرضع من أمه.

وفي حال غياب الأم يمكن للأب أن يقدم له حليبها في زجاجة رضاعة دون مشاكل أو قيء أو ارتجاع مريئي.

ولتقديم الأب فوائد أخرى بالنسبة للرضيع الذي يبدأ بتناول الطعام الصلب. فوائد تقديم الأب الطعام للطفل فوق سن ستة أشهر يبدأ الطفل في التأثر بذائقة الأب ويستلهم منه طريقة التهام الطعام لأن الأب أكثر قدرة على صنع ايحاءات تناول الطعام من الأم حسب الدراسة.

ويمكن للطفل أن يأكل أصنافاً من الطعام يقدمها له الأب لأول مرة أكثر من الأم.

ويقلد المولود الذكر خصوصاً الأب في طريقة تناوله للطعام، ويكون ذائقة مثل ذائقة الأب.

وتوصي الدراسة بضرورة تناول الأب لطعام صحي أمام طفله. Advertisements نصائح لزيادة شهية طفلك للطعام يجب أن تختار الأم الوقت المناسب لتقديم الطعام لطفلها. وتقدمه له بطريقة جذابة وفي أطباق ذات شكل مميز وجميل. الطفل له ذوقه الخاص فيجب عدم خلط أي أصناف أنت نفسك لا تطيقين تناولها، بل يجب أن يذوقها ويحبها لكي يقبل عليها وتفتح شهيته. يمكن أن يأكل الطفل طعامه في مكان يحبه، وعدم التقيد بمكان واحد في كل وجبة. ويجب نفي أي موانع صحية مثل وجود طفيليات في الأمعاء وفقر الدم، وفحوصات الغدة الدرقية معرفة سبب فقد الشهية الصحي. ​ ​

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