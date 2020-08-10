شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مسافة 2 متر غير كافية لمنع عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر جائحة COVID-19 عن طريق الهباء التنفسي ، حيث يتم طرد قطرات صغيرة من اللعاب والمخاط المحتوي على فيروس كورونا 2 (SARS-CoV-2) من الجهاز التنفسي العلوي، على الرغم من أن عددًا قليلاً من الدراسات قد بحثت في الحمل الفيروسي لمثل هذه القطرات ، إلا أنه لا يُعرف الكثير عن المدى الذي تتحرك فيه.

الآن ، تُظهر دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة توينتي وجامعة روما تور فيرجاتا، ونشرت على خادم ما قبل الطباعة medRxiv * ، أن الافتراضات السابقة حول هذه القطرات كانت خاطئة.

ففي الواقع ، تحت 50٪ من الرطوبة النسبية ، تعيش أصغر القطرات 50 مرة أطول ، وعند 90٪ من الرطوبة النسبية ، تعيش حتى 150 مرة أطول.

وبعبارة أخرى ، فإن قاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها 2 متر أو 6 أقدام غير كافية على الإطلاق ، بالنظر إلى النطاق الفعلي للقطرات في غضون ثانية واحدة، ويزيد النطاق ، بالإضافة إلى عمر القطيرة ، فقط مع حجم القطرة الأصغر.



انتشار كورونا حتى فى الهواء الرطب

انتقال محمول جواأظهر بعض الباحثين أن المرضى المصابين بالعدوى الشديدة قد ينشرون الفيروس في الهباء الجوي الخاص بهم على مسافات كبيرة، و قد تكون نتائج هذا الانتشار مرضًا أكثر شدة بسبب قطرات الهباء الجوي الصغيرة ، مما يؤدي إلى دخولها بشكل أعمق إلى الرئتين. انتقال محمول جواأظهر بعض الباحثين أن المرضى المصابين بالعدوى الشديدة قد ينشرون الفيروس في الهباء الجوي الخاص بهم على مسافات كبيرة، و قد تكون نتائج هذا الانتشار مرضًا أكثر شدة بسبب قطرات الهباء الجوي الصغيرة ، مما يؤدي إلى دخولها بشكل أعمق إلى الرئتين.

الدراسة الحالية لا تتعامل فقط مع الطبيعة المتراكمة للهباء الجوي ، والتي تظل معدية في الداخل على مدار ساعات ، ولكن تتعامل مع مساهمة الرطوبة غير المفهومة فى نشر الفيروس .

قام الباحثون بتعديل الطرق الحالية لضمان أن تشمل التجربة الحجم الصغير للقطرات ، بالإضافة إلى إقران درجة الحرارة والرطوبة ، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتبخر القطرات وبالتالي تؤثر على عمرها وتأثيراتها .

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تضمن التجربة تطوير أداة عددية فعالة للغاية، والتي ستكون مفيدة في الكشف عن مقدار التدفق الذى يحدث مع التنفس ، وأيضًا ما يقرر التعزيز الهائل لعمر القطرة التنفسية بالنسبة إلى النظر إلى القطرة المعزولة عن محيط سرعة النفخ ودرجة الحرارة والرطوبة، ويمكن أيضًا استخدام هذه الأداة لمحاكاة أحداث الجهاز التنفسي الأكثر تعقيدًا ، خاصة تلك التي تحدث في الداخل.

اشتملت ظروف التجربة على مدة 0.6 ثانية ، بدرجة الحرارة الأولية 34 درجة مئوية، ثم تم ضبط درجة حرارة الهواء المحيط على 20 درجة مئوية ، مع الرطوبة النسبية بين 50٪ و 90٪.

النتيجة الأولى عند رطوبة نسبية تبلغ 50٪ كانت سقوط قطيرات أكبر يزيد قطرها عن 100 ميكرومتر ، وتبخرت هذه بشكل أسرع ، مما يعرض للخطر بقاء الجسيمات المعدية.

ويرجع ذلك إلى سرعة استقرارها الأبطأ مقارنة بسرعة السائل الذي يتم حملها فيه ، مما يعني مزيدًا من التأرجح بواسطة تيار الهواء المضطرب.

مع السعال المتتالي ، قد تصل النفخة إلى أكثر من 2 متر من المصدر ، ومع وجود معظم القطرات الأصغر في محيط رطب وبالتالي تعيش لفترة أطول.