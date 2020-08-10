شكرا لقرائتكم خبر عن الزغطة المستمرة قد تكون علامة تحذير جديدة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المجلة الأمريكية لطب الطوارئ تقريرًا عن رجل أصيب بالزغطة لمدة 4 أيام وثبت إصابته بفيروس Covid-19 حيث حذر الأطباء وفقا لتقرير الموقع البريطانى " dailystar" من أن الفواقة المستمرة " الزغطة" قد تكون عرضًا جديدًا لفيروس كورونا، وفي البداية ، لم تظهر أي أعراض على الرجل البالغ من العمر 62 عامًا ، من شيكاغو ، ولكن عندما تم فحص درجة حرارته ، تبين أنها كانت 37.3 درجة مئوية وتم نقله إلى المستشفى ، ثم أظهر فحص على رئتيه مؤشرات على أنه يعاني من مشاكل فى الرئة.



الزغطة وفيروس كورونا

وتم وضع الرجل في غرفة معزولة حيث تم اختباره إيجابيا لفيروس كورونا، ثم ارتفعت درجة حرارته لاحقًا إلى 38.4 درجة مئوية.

وقال الأطباء من كوك كاونتي هيلث ، شيكاغو ، إن المرضى الذين يعانون من الفواق لا ينبغي تجاهلهم ، حسبما ذكرت صحيفة صن، وأضافوا: "يجب على الأطباء الحفاظ على تباين عدوى Covid-19 حيث يتم اكتشاف المزيد من الحالات من خلال العروض التقديمية غير النمطية فى الأعراض".

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وتذكر NHS الأعراض الرسمية لـ Covid-19 مثل ارتفاع درجة الحرارة ، وسعال جديد ومستمر ، وفقدان أو تغيير في حاسة الشم أو التذوق، وتقول NHS أن معظم الناس يصابون بالفواق في بعض الأحيان ولكن يجب أن يستمروا بضع دقائق فقط.