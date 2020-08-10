شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أمريكى يعلن نجاح افيبتاديل فى تعافى فشل الجهاز التنفسى لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم الأطباء في أحد المستشفيات بهيوستن الأمريكية دواءً جديدًا يسمى RLF-100 ، يُعرف أيضًا باسم aviptadil، أدى إلى التعافي السريع من فشل الجهاز التنفسي لدى مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة، وفقا لتقرير لصحيفة time news.

تمت الموافقة على الدواء من قبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام الطارئ في مواقع إكلينيكية متعددة في المرضى الذين يعانون من مرض شديد لدرجة عدم تمكنهم من دخول تجارب إدارة الغذاء والدواء في المرحلة 2/3.

كان مستشفى هيوستن أول من أبلغ عن التعافي السريع للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي والذين يعانون من حالات طبية خطيرة بعد ثلاثة أيام من العلاج.

Aviptadil هو تركيبة من عديد الببتيد المعوي الفعال في الأوعية (VIP) ، والذي يوجد بتركيزات عالية في الرئتين ومن المعروف أنه يمنع السيتوكينات الالتهابية المختلفة اشتركت NeuroRx و Relief Therapeutics السويسرية في تطوير الدواء.

Advertisements

وفقًا لبيان صادر عن شركة الأدوية الأمريكية NeuroRX ، أفاد باحثون أن عقار أفيبتاديل منع تكاثر فيروس كورونا في خلايا الرئة البشرية والوحيدات.

وفقًا للتقرير ، فإن رجلًا يبلغ من العمر 54 عامًا أصيب بـ COVID-19 أثناء علاجه من رفض عملية زرع رئة مزدوجة خرج من جهاز التنفس الصناعي في غضون أربعة أيام وشوهدت نتائج مماثلة في أكثر من 15 مريضا.

وقال البيان إن العقار نجح على ما يبدو في إزالة نتائج الالتهاب الرئوي في الأشعة السينية ، وتحسين الأكسجين في الدم وانخفاض بنسبة 50 % أو أكثر في المتوسط ​​في العلامات المختبرية المرتبطة بالتهاب COVID-19.

قال البروفيسور جوناثان جافيت ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة NeuroRx: "لم يظهر أي عامل مضاد للفيروسات شفاء سريعًا من العدوى الفيروسية وأظهر تثبيطًا مختبريًا لتكاثر الفيروس، قائلا" نحن نجري تجارب مضبوطة بالغفل لمعرفة ما إذا كانت الملاحظات التي تم إجراؤها في دراسات الحالات والشواهد المفتوحة سيتم تأكيدها للمرضى الأقل مرضًا المصابين بفشل تنفسي مرتبط بـفيروس كورونا.