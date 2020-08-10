شكرا لقرائتكم خبر عن مصنوع من جزيئات غير حية من الفيروس.. تفاصيل لقاح كورونا الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف رئيس معهد جمالية الروسي Gamaleya وهو المختبر الذي يطور اللقاح عن كيفية عمله ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلن نائب وزير الصحة الروسي أوليج جريدنيف أن البلاد ستسجل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد في 12 أغسطس.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews ، أعلن ألكسندر جينسبرج ، مدير مركز Gamaleya القومي للبحوث أن جزيئات الفيروس التاجي المستخدمة في لقاح مضاد لفيروس كورونا لا يمكن أن تضر بالجسم، لأن اللقاح يستخدم الجسيمات غير الحية تم إنشاؤه على أساس الفيروس الغدي ولا توجد مخاوف من أن اللقاح يمكن أن يسبب ضررًا لصحة الإنسان.

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اللقاح ، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل معهد أبحاث الجمالية ووزارة الدفاع الروسية ، من المقرر أن يحصل على تسجيل رسمي هذا الأسبوع وسط مرحلته النهائية من الاختبار، بدأ اللقاح التجارب السريرية في 18 يونيو، وأكد رئيس معمل البحوث أن فعالية اللقاح ستتقرر عندما يطور السكان مناعة.

وأضاف ألكسندر جينسبرج أنه يصاب بعض الأشخاص بالحمى بشكل طبيعي عندما يتلقى الجهاز المناعي للشخص الذي يتم تطعيمه دفعة قوية ، ولكن يمكن التغلب على هذا الأثر الجانبي بسهولة عن طريق تناول الباراسيتامول".